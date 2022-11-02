NASA, InSight uzay aracına veda ediyor!

NASA, tarihe geçen InSight uzay aracına veda ediyor. Bilim insanlarına göre aracın yalnızca birkaç haftalık gücü kaldı.

Nasa, yeni bilgiler elde etmek için pek çok uzay aracını Mars'a göndermek üzere görevlendirdi. Bunlardan bir tanesi de Mars görevi için tercih edilen InSight uzay aracı oldu. Ancak son bilgilere göre NASA, bu uzay aracına veda etmeye hazırlanıyor. Şirket, yaptığı açıklamayla birkaç hafta içinde uzay aracının geri geleceğini duyurdu. Peki, InSight uzay aracı görev boyunca neler gerçekleştirdi?

InSight uzay aracının yalnızca birkaç haftalık gücü kaldı

2018 yılının sonlarında NASA, Mars'a InSight uzay aracını başarılı bir şekilde indirmeyi başardı. Uzay aracı, Mars'ta yer alan sismik faaliyetleri tespit etmek için sismometresini başarılı bir şekilde yüzeye indirdi. Sonrasında da sondaj yapmak için delme çalışmalarına başladı. Ancak uzay aracı, istediği bu görevleri gerçekleştiremedi.

Mars'ta yer aldığı süre boyunca InSight uzay aracı, birçok denemesinden başarısız olarak ayrıldı. Araç özellikle Mars yüzeyinin zorlu koşulları söz konusu olduğunda yetersiz kaldı. Ayrıca güç kaynağının azalması nedeniyle de görevinin sonuna geldiğinin sinyallerini verdi. Bu nedenle NASA, uzay aracının bilim operasyonlarına birkaç hafta içinde son verecek.

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Şimdilerde mühendisler, aracın toplamış olduğu verilerin kaybolmaması için çaba gösteriyor. InSight uzay aracının topladığı veriler, Mars'ın sıvı çekirdeği, iç katmanları, fazlasıyla tükenmiş manyetik alanı, yüzeyindeki değişken kalıntılar ve hava durumu hakkında birçok bilgi veriyor. Bunun dışında birçok sayıda deprem aktivitesiyle ilgili de bilgiyi sunuyor.

Uzay aracının sismometresi, Fransa'nın CNES (Centre National Etudes Spatiales) tarafından sağlandı. Ayrıca aracın iniş yaptığı kasım 2018'den bu yana 1.300'den fazla Mars depremini tespit etmeyi başardı. Tespit ettiği en büyük deprem ise 5 büyüklüğünde yer aldı. Bunun yanı sıra InSight aracı meteoroid etkilerinden kaynaklı meydana gelen depremleri de kaydetmeyi başardı.

Özellikle son zamanlarda aracın tozla kaplı olan güneş panelleri bölgesel bir toz fırtınası ile karşı karşıya kaldı. Ardından ekip, güç tasarrufu sağlamak için sismometreyi tam anlamıyla kapatmaya karar verdi. Fırtınanın sona ermesinin ardından InSight veri toplamaya devam etti. Buna rağmen bilim insanları, aracın yalnızca birkaç haftalık güce sahip olduğunu belirtti.

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