Üye Girişi
Haberler

MWC 2024'te Neler Bekleniyor?

Güncelleme:

Akıllı telefon dünyasının en önemli etkinliklerinden Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) bu yılki etkinliği, yarın İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek. Xiaomi, Honor, Google gibi sektörün önde gelen isimleri, akıllı telefonların yanı sıra bazı teknolojik ürünlerini etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefon dünyasının en önemli etkinliklerinden Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) bu yılki etkinliği, yarın İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek. Etkinlik, 26 Şubat Pazartesi başlayıp 29 Şubat Perşembe günü bitecek. Peki MWC 2024'te neler bekleniyor?

Xiaomi, Honor, Google ve daha fazlası

Akıllı telefon sektörünün önemli isimleri, MWC 2024 için hazırlıklarını tamamladı. Xiaomi, Honor, OnePlus, Google gibi sektörün önde gelen isimleri, akıllı telefonların yanı sıra bazı teknolojik ürünlerini etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. İçeriğimizde "MWC 2024'te neler bekleniyor?" sorusunu cevap aradık.

Google

Teknoloji devi Google, her zaman olduğu gibi bu yıl da MWC 2024'te yer alacak. Şirketin herhangi bir akıllı telefon tanıtması beklenmiyor. Gelen bilgilere bakılırsa teknoloji devi, daha çok Android odaklı bir sunum yapmaya hazırlanıyor.

Xiaomi 14 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi

Ülkemizde de oldukça büyük bir kitleye sahip Xiaomi, geçtiğimiz ekim ayında Xiaomi 14 serisini Çin'e özel olarak tanıtmıştı. Şirket, iki gün önce de seriye Xiaomi 14 Ultra modelini de ekledi. Etkinlik kapsamında bugün Xiaomi 14 serisi küresel tanıtımını gerçekleştirecek. Ek olarak Xiaomi'nin uygun fiyatlı Xiaomi Watch 2 modelini de tanıtması bekleniyor.

OnePlus

MWC 2024'te sahne alacak bir başka isim ise OnePlus olacak. Şirket, etkinlikte daha çok giyilebilir teknolojiye odaklanacak. Şirket adına etkinliğin gözdesi OnePlus Watch 2 olacak. Model, Wear OS ile sahne alacak.

Honor

Huawei çatısı altında markalaşan Honor, son yıllarda sektörün yükselen isimleri arasında yer alıyor. Şirket, ocak ayının ilk haftalarında Çin'de tanıtılan Honor Magic 6 Pro'nun küresel tanıtımını gerçekleştirecek. Ayrıca Honor, MagicBook Pro 16'yı da piyasaya sürerken Honor Magic V2 RSR modelinin de fiyatlandırmasını açıklayacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Mobil Dünya Kongresi Barselona İspanya Google Xiaomi Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 25 Şubat listesi! İstanbulspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? İstanbulspor - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bahar dizisi hangi gün? Bahar dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İSTANBULSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: İstanbulspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? İstanbulspor Beşiktaş canlı yayın linki! Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı ŞİFRESİZ nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı şifresiz izleme linki var mı, hangi kanaldan izlenir? Kopuk dizisi bitti mi? Kopuk final mi yapıyor, neden? Kopuk dizisi kaldırılıyor mu, sebebi ne? Mesut Yılmaz öldü mü? Mesut Yılmaz neden öldü, ölüm sebebi ne? Mesut Yılmaz ne zaman, kaç yaşında öldü? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Şubat Pazar Survivor yeni bölüm! DEM Parti Erzurum Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum adayı Metin Gözmen ve Gülderen Varli kimdir? DEM Parti Erzincan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan adayı Elmast Tolmaç ve Birhat Onuk kimdir? DEM Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ adayı Hayrettin Kaya kimdir? DEM Parti Edirne Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu kimdir? DEM Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır adayı Serra Bucak ve Doğan Hatun kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title