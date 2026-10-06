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Muğla Deneyap ekibi Neutron Technology, Teknofest 2026'da iki Türkiye derecesi aldı

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Muğla Deneyap ekibi Neutron Technology, Teknofest 2026'da iki Türkiye derecesi aldı
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Muğla Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerinden oluşan "Neutron Technology" takımı, Teknofest 2026'da iki yarışmada derece aldı. Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması'nda Türkiye 2'ncisi, Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nda Türkiye 6'ncısı oldu.

Muğla Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerinden oluşan "Neutron Technology" takımı, Teknofest 2026 kapsamında katıldığı iki ayrı yarışmada dereceye girerek Muğla'ya çifte gurur yaşattı.

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliklerinden Teknofest 2026'da mücadele eden Muğlalı öğrenciler, geliştirdikleri projelerle jüri karşısına çıktı. Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerinden oluşan "Neutron Technology" takımı, lise kategorisinde iki farklı yarışmada önemli dereceler elde etti.

Takım, Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması'nda Türkiye 2'ncisi, Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nda ise Türkiye 6'ncısı oldu.

Elde edilen dereceler Muğla'da büyük sevinç yaşatırken, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki başarısı kentin gurur kaynağı oldu.

Muğla Deneyap Teknoloji Atölyesi yetkilileri, gençlerin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayan aileleri ve danışman öğretmenlerine teşekkür ederek, "Neutron Technology" takımında yer alan öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Gençlerin ulusal düzeyde elde ettiği başarıların, Muğla'da teknoloji ve inovasyon alanında yürütülen çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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