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Motorola'nın Yeni Modeli Moto G64 5G Tanıtıldı

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Motorola çok yakında tanıtacağı yeni modeli Moto G64 5G için bazı bilgileri doğruladı. Birkaç gün sonra görücüye çıkacak olan Moto G64 artık son haliyle karşımızda. Gelin uygun fiyatı ile dikkat çeken Moto G64'ün ortaya çıkan özelliklerine yakından bakalım.

Moto G64 5G 16 Nisan'da piyasaya sürülecek!

Son dönemde birçok modelle karşımıza çıkan Motorola, şimdi yine orta segmente hitap eden G64 modelini pazara sürmeye hazırlanıyor. Açıklamalara göre 16 Nisan'da tanıtılacak olan G64 5G, bugün hem resmi açıklamalar hem de sızıntılarla karşımıza çıktı. Neredeyse tüm özellikleri ortaya dökülen cihaz, beş gün sonra piyasaya girecek. Peki Moto G64 neler sunuyor? Gelin yakından bakalım.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7020 yonga setinden güç alan Moto G64, 8GB ve 12GB RAM bellek seçenekleri ile gücüne güç katıyor. Kasanın içerisinde 6000 mAh'lik bir pil taşıyan G64 5G, bu pil için biraz yetersiz olsa da 33W hızlı şarj desteği sunuyor. 128GB ve 256GB olarak iki depolama seçeneği ile gelen G64, ayrıca sanal RAM desteği de sunuyor.

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Corning Gorilla Glass korumalı 6,5 inç'lik bir ekran ile gelen Moto G64 5G, bu ekranda Full HD+ çözünürlüğünde görüntüler sunuyor. 16 Megapiksellik selfie kamerasını bu ekranın üzerinde taşıyan cihaz, arka tarafta ana kamera olarak OIS destekli 50 Megapiksellik bir lens taşıyor. Bunun hemen yanında ise 8 Megapiksellik bir makro kamera görev alıyor.

Tüm bu sistemi Android 14 tabanlı MyUX işletim sistemi ile çalıştıran Moto G64 5G, IP52 ile suya ve toza karşı dayanıklılı gösteriyor. Toplam 192 gram ağırlığa ve 8,89 mm kalınlığa sahip olan cihaz, mavi, yeşil ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile raflarda yerini alacak. Şimdilik fiyat tarafında net bir bilgi bulunmasa da cihazın segmenti nedeniyle 200 Dolar gibi bir fiyata Moto G64 5G'yi satın almak mümkün olabilir.

Moto G64 5G özellikleri!

İşlemciMediaTek Dimensity 7020RAM Bellek8GB / 12GBDepolama128GB / 256GBEkran6,5 inç, Full HD+, Corning Gorilla Glass korumalıÖn Kamera16 MegapikselArka Kameralar– 50 Megapiksel OIS destekli ana kamera

– 8 Megapiksel makro kameraPil Kapasitesi6000 mAhHızlı Şarj Desteği33Wİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı MyUXDayanıklılıkIP52 (suya ve toza karşı dayanıklılık)Ağırlık192 gramKalınlık8,89 mmRenk SeçenekleriMavi, Yeşil, MorTahmini Fiyat200 Dolar

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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