Motorola'nın yeni akıllı telefonu Moto G Power 5G (2024) tasarımıyla dikkat çekiyor

Cep telefonu döneminin efsanesi Motorola, akıllı telefon dünyasında da üst seviyelere çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Orta seviyede ürettiği fiyat performans ürünleriyle adından söz ettiren şirket, seviyen Moto G Power 5G modelinin 2024 versiyonu üzerinde son dokunuşları gerçekleştiriyor.

Moto G Power 5G (2024), iki kameralı dikdörtgen bir kamera tasarımına sahip

Akıllı telefon dünyasındaki sızıntılarıyla bilinen MySmartPrice, OnLeaks ile birlikte Moto G Power 5G (2024) modeline ilişkin görseller paylaştı. Henüz çok fazla detaya sahip olmadığımız cihazın tasarımına baktığımızda arka panelinde önemli bir değişiklik görüyoruz.

Motorola, cihazın selefinde üçlü bir kamera dizilimine yer vermişti. Ancak görsele baktığımızda yardımcı sensörlerin birinden vazgeçildiğini görüyoruz. Cihazın arka paneli, dikdörtgen kamera adasının içinde ikili bir dizilimine ev sahipliği yapıyor. Ön tarafta ise ortalanmış delik şeklinde bir özçekim kamerası yer alıyor.

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Motorola modelinin selefinde 50 Megapiksel + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel makro lens diziliminin yer aldığını görüyoruz. Gelen bilgilere bakılırsa şirket, ana kamerasında en az 50 Megapiksel kullanacak. Öyle ki yükseltmeye gidilmesi de muhtemel. Ancak 2 Megapiksel sensörlerin birinden vazgeçiliyor.

Moto G Power 5G (2023)