Monster Pusat K3 Pro Mekanik RGB Oyuncu Klavyesi İncelemesi

Bugün oyuncuların en büyük silahlarından biriyle karşınızdayız. Hiç şüphesiz her gamer kendi sisteminde bir mekanik klavyeye yer verir. Bugün sizlerle birlikte sessiz ve şık yapısıyla birlikte Monster Pusat K3 Pro mekanik RGB oyuncu klavyesini inceliyoruz. İşte Monster Pusat K3 Pro incelemesi detayları ve videomuz…

Monster Pusat K3 Pro mekanik RGB oyuncu klavyesi

Bu videomuz özellikle oyuncu olan ve oyun oynamayı seven takipçilerimizi çok mutlu edecek. Karşınızda kırmızı switchleri ile oldukça sessiz çalışan bir oyuncu klavyesi var. ShiftDelete.Net ekibinden Tolga Cem Küçükyılmaz sizler için bu videomuz Monster Pusat K3 Pro mekanik RGB oyuncu klavyesini inceliyor. İşte videomuz ve iyi seyirler…

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Monster Pusat K3 Pro mekanik klavye bugün inceleme konuğumuz. Klavyeye yakından baktığımızda bizleri kırmızı switchler karşılıyor. Normal klavyelerden çok mekanik klavyelerde görebileceğiniz switch yani anahtarlar klavyenin tuşlarına bastığınızda iletinin bilgisayara ulaşmasını sağlıyor.

Pusat K3 Pro mekanik klavye kırmızı anahtarlar ile geliyor. Normalde oldukça sesli çalışmaları ile bilinen mekanik klavye algısı K3 Pro ile kırılacak gibi gözüküyor. Ayrıca bu anahtarlar sayesinde K3 Pro 50 milyon tuş basma ömrü size sunuyor.

Katlanabilir telefonlar avantajlı mı dezavantajlı mı?

Anti-Ghosting özelliğine sahip olan K3 Pro sayesinde özellikle rekabetçi oyunlardaki aynı anda birçok tuşa basma sorunu ortadan kalkıyor. Klavye tüm tuşlardaki geri bildirimleri ayrı ayrı bilgisayara aktarıyor ve bu sayede istenilen tüm tuşlara basılmış oluyor. Bu da kullanıcılara daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor.

Farklı oyunlarda farklı ayarlar kullanan oyuncular içinde birçok kolaylık mevcut. Klavye üzerindeki ayarlar sayesinde ayrı ayrı ayarlanan modlar ile kolaylıkla geçiş yapabiliyorsunuz. Böylece her oyunda ayrı ayrı tuş atamaları yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca ürün birçok macro tuşuna da sahip. Böylece özellikle oyun oynarken ekstra tuş rahatlığına erişebiliyorsunuz.

Monster Pusat K3 Pro mekanik RGB oyuncu klavyesi teknik özellikleri!

ÖzellikDetay Klavye ModeliOyun Modu GeçişiWindows TuşuOyun Sırasında Devre Dışı BırakılabilirSes Ayarlama KadranıMetal Ses Ayarlama Kadranı VarBağlantı GirişiAltın Kaplama USB Kablo Girişi (En İyi Performans için)Ayarlanabilir Ayaklar2 Adet Üstte Açılır AyakRenkSiyahArka Aydınlatma18 RGB Işık Modu ve 4 Oyuncu RGB Işık ModuTuş Sayısı104 Adet RGB Mekanik TuşWindows Tuşu KapatmaOyun Sırasında Devre Dışı BırakılabilirProgramlanabilir Tuş5 Adet Yazılım Gerektirmeyen Programlanabilir Makro TuşuMultimedya Tuş Sayısı4 Adet Multimedya Tuşu ve 4 Adet Aydınlatma Ayar TuşuAnti-GhostingTüm Tuşlar için Anti-Ghosting ÖzelliğiAnahtar Kuvveti60g+-15grTuş Vuruş Yüksekliği4.0+-0.2mmAnahtar Ömrü50.000.000USB Kablo Uzunluğu180cmArayüzAltın Kaplama USB Kablo Girişi (En İyi Performans için)Genişletme Bağlantı1 Adet USB 2.0 Genişletme Bağlantı PortuBilek DesteğiÇıkartılabilir Bilek DesteğiBoyutlar443x209x38.5mmAğırlık1590grKasa TürüFırçalanmış Alüminyum KasaTaban2 Adet Altta Kaydırmaz Kauçuk PadAyak2 Adet Üstte Açılır AyakÇalışma Voltajı5.0V DCSistem GereksinimleriWindows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 ve Win 11

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