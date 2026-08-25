Mobil Fotoğrafçılıkta Yeni Dönem: HUAWEI Pura 90s Serisi Türkiye’de Satışa Sunuldu

Bağımsız test kuruluşu DXOMARK sıralamasında zirvede yer alan önceki nesil Pura 80 Ultra’nın elde ettiği küresel başarıyı daha ileriye taşımayı hedefleyen yeni seri, günlük yaşamda akıllı telefon deneyimini baştan aşağı değiştiriyor.

Güneş Altında Parlamayan Ekran ve Konforlu Düz Tasarım

HUAWEI Pura 90s Serisi, tasarım tarafında estetiği ve kullanım konforunu bir arada sunuyor. Serinin tepe modeli Pura 90s Pro Max, ekran tarafında yer verilen Yansıma Önleyici Kunlun Cam teknolojisiyle açık havada ve doğrudan dik güneş ışığı altında ekran yansımalarını yüzde 70'e kadar azaltıyor. Böylece kullanıcılar dış mekanda ekranı gölgelemek zorunda kalmadan mesajlarını rahatça okuyabiliyor, fotoğraflarını berrak bir netlikte inceleyebiliyor. Düşme ve çizilmelere karşı kat kat güçlendirilmiş bu devasa ekran, düz yapısı sayesinde tek elle tutuşta ergononomik bir konfor sağlıyor.

Tasarımda ilhamını renklerin ritminden alan seri, farklı tarzlara hitap eden renk paletleriyle öne çıkıyor. Pura 90s Pro Max modeli özel işlenmiş Çift Tonlu Gradyan Metal Çerçeveli Orange Ocean rengiyle göz alıcı bir şıklık sunarken, Pura 90s Pro modeli ise Orange Soda ve Coconut White gibi canlı renk seçenekleriyle günlük kullanımda daha dinamik bir tarz arayanlara hitap ediyor.

Uzakları Yakın Eden 200 MP Telefoto ve Doğal Renk Teknolojisi

Mobil fotoğrafçılık alanında yenilikçi donanımlara ev sahipliği yapan seri, zorlu ışık koşullarında dahi kristal netliğinde kareler yakalanmasına yardımcı oluyor. Pura 90s Pro Max modelinde yer alan 1/1.28 inç boyutundaki 200 MP RYYB periskop sensör ve gelişmiş sarsıntı engelleme sistemi, konserlerden spor müsabakalarına kadar çok uzak mesafelerdeki detayları 20 kat yakınlaştırma seviyesinde dahi sarsıntısız biçimde video kaydına almaya imkan tanıyor. Serinin diğer güçlü üyesi Pura 90s Pro ise 5 cm minimum odak mesafeli 50 MP Ultra Lighting Makro Telefoto kamerasıyla mikro dünyadaki en ince ayrıntıları keşfetmeye olanak sağlıyor.

Her iki modelde de bulunan True-to-Colour Camera 2.0 renk motoru; gece kulüpleri, akvaryumlar veya renkli spot ışıklarının hakim olduğu mekanlarda çekim yaparken ten rengini bükmeden, kişinin kendi doğal cilt tonunu korumayı destekliyor. Gün batımı gibi ters ışık sahnelerinde devreye giren 16EV LOFIC HDR teknolojisi ise arkadaki gökyüzü patlamadan ve öndeki yüzler kararmadan dengeli fotoğraflar çekilmesine katkı sağlıyor. Akıllı yapay zeka asistanı AI Composition 3.0 ise çekim anında kadraj önerileri sunarak herkesin kolayca estetik fotoğraflar çekebilmesine yardımcı oluyor.

Kutudan Çıkan Eksiksiz Paket ve Kesintisiz 5G Hızı

Son dönemde akıllı telefon kutularından şarj adaptörlerinin çıkarılması tüketiciler için ek masraf oluştururken, HUAWEI Pura 90s Serisi kullanıcılarına eksiksiz bir paket sunuyor. Cihazların kutusundan yüksek hızlı SuperCharge şarj adaptörü, Type-C şarj kablosu ve cihaza özel koruyucu kılıf varsayılan olarak çıkıyor. Böylece kullanıcılar yeni bir telefon aldıklarında ek aksesuar arayışına girmeden cihazlarını tam performansla kullanabiliyor.

Gelişmiş ağ altyapısı sayesinde kalabalık alanlarda ve kapalı mekanlarda yüksek hızlı 5G bağlantı performansı sunan cihazlar, zenginleşen AppGallery uygulama dünyasıyla da günlük dijital ihtiyaçları zahmetsizce karşılıyor. Kullanıcılar AppGallery üzerinden bankacılık, sosyal medya, ulaşım ve eğlence uygulamalarına sorunsuz şekilde erişebiliyor. Cihazların güçlü pilleri yoğun kullanım günlerini rahatlıkla tamamlarken, hızlı şarj teknolojisi sayesinde sabah evden çıkmadan önceki kısa bir hazırlanma süresinde tam gün yetecek doluluk seviyesine ulaşılabiliyor.

Lansmana Özel Fırsatlar ve İndirim Paketleri

19 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye'de resmi satışı ve kargo teslimatları başlayan HUAWEI Pura 90s Serisi için HUAWEI Online Mağaza üzerinde dikkat çekici lansman avantajları sunuluyor. 12-19 Ağustos tarihleri arasındaki ön abonelik dönemini tamamlayarak alım yapan kullanıcılara HUAWEI WATCH FIT 4 Pro akıllı saat hediye ediliyor.

19-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan lansman kampanyasında ise 99 TL ön ödeme karşılığında Pura 90s Pro modelinde 10.900 TL, Pura 90s Pro Max modelinde ise 19.900 TL net indirim uygulanıyor. Kutu içeriğinde hediye edilen hızlı şarj cihazının yanı sıra 1 yıllık HUAWEI Care+ hizmeti standart olarak sunuluyor.

HUAWEI Pura 90s Pro için detaylı bilgilere linkten ulaşabilirsiniz.

HUAWEI Pura 90s Pro Max için detaylı bilgilere linkten ulaşabilirsiniz.