Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan sonrası TEKNOFEST için Şanlıurfa'ya geçti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan programını tamamlayarak TEKNOFEST için Şanlıurfa'ya geçti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Orgeneral Rafet Dalkıran ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan Azerbaycan programını tamamlayarak TEKNOFEST için Şanlıurfa'ya geçti. Bakan Güler, TEKNOFEST alanını dolaşarak stantları ziyaret etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfalı gençlerimizle ve yöre halkıyla da bir araya gelen Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi; Savunma Sanayisi Başkanı Haluk Görgün ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan da devam eden TEKNOFEST ve sergilenen teknolojilere ilişkin bilgi aldı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı