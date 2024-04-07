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Microsoft Xbox Başkan Yardımcısı Görevden Ayrıldı

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Microsoft'un Xbox bölümünde önemli bir ayrılık yaşandı. Xbox Kurumsal Başkan Yardımcısı Kareem Choudhry, 26 yıllık görev süresinin ardından şirketten ayrıldığını bildirdi. Çeşitli kaynaklara göre Nisan ayı, Choudhry'nin Microsoft'taki son dönemi oldu.

Microsoft Xbox Başkan Yardımcısı görevden ayrıldı

Kareem Choudhry, Microsoft'ta çalıştığı süre boyunca Xbox konsolları için geriye dönük uyumluluğun uygulanması ve Xbox Cloud Gaming'in geliştirilmesi gibi önemli projelere imza attı. Ayrılmadan önce, yapay zeka oyunlarına odaklanan ve yeni kurulan Xbox Emerging Tech ekibine (XEmTech) liderlik ediyordu.

Choudhry'nin ayrılışının nedenleri ve gelecek planları henüz belirsiz. Ancak kaynaklar, Microsoft ile karşılıklı görüşerek ayrıldığını belirtiyor. Choudhry'nin ayrılması sonucunda ise Xbox Emerging Tech'in Microsoft'un genel donanım bölümüne dahil edileceği aktarıldı.

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Bu haber, Microsoft'un oyun sektöründe yaşadığı hızlı değişimlerin ortasında yaşandı. Bu haftanın başında şirket, Xbox sahiplerinin destek taleplerine yardımcı olmak üzere animasyonlu bir yapay zeka sohbet botu üzerinde çalıştığını açıkladı.

Buna ek olarak, Xbox ve Windows'ta oyun deneyimini geliştirmek için yeni bir Xbox Deneyimleri ve Platformları ekibi kuruldu.

Geçtiğimiz birkaç ay ise Activision Blizzard dahil olmak üzere Xbox Game Studios'a bağlı firmalardan 2 bine yakın kişi kovuldu. Microsoft, oyun sektörü planları açısından önemli gelişmeler yaşamaya devam edecek gibi duruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Xbox yeterli özellikler sunuyor mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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