Microsoft, Surface 2023 etkinliğinde yeni laptop modellerini tanıttı

Microsoft, Surface 2023 etkinliği kapsamında Laptop Studio 2, Laptop Go 3 ve Go 4 olmak üzere üç yeni laptop modelini duyurdu. Şirket, uygun fiyatlarıyla iş ve eğlence dünyasındaki payını büyütmeyi hedefliyor.

Microsoft, Surface 2023 etkinliği kapsamında en yeni laptop modellerini görücüye çıkardı. Laptop Studio 2, Laptop Go 3 ve Go 4 olmak üzere üç yeni cihaz duyuran şirket, uygun fiyatlarıyla iş ve eğlence dünyasındaki payını büyütmek istiyor.

Surface Laptop Studio 2, Laptop Go 3 ve Go 4 özellikleri

Microsoft, donanım portföyüne iki laptop ve bir tablet ekledi. İkisi nispeten uygun fiyatlı ve ofis kullanımlarına hitap eden Laptop Go 3 ve Go 4 iken; diğeri ise tasarımcılara ve profesyonel çalışanlara hitap eden Laptop Studio 2 oldu.

Surface Laptop Studio 2 gücünü 13. nesil Intel i7 işlemcilerden alıyor, Nvidia'nın GeForce RTX 4050 ve 4060 ekran kartlarından besleniyor. Laptop Studio 2'nin, Intel NPU çekirdekleri sayesinde makine öğrenimi yeteneğine sahip ilk dizüstü bilgisayar olduğunu da belirtelim.

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Laptop Studio 2 ayrıca 64GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 2TB'a kadar SSD depolama seçeneği sunuyor. 120Hz yenileme hızına sahip 14,4 inç PixelSense ekrana yer veriyor. Microsoft, bu ekranın HDR'yi desteklediğini ve 650 nit tepe parlaklık ile geldiğini söyledi. Ekran dokunmatik olduğu için tablet gibi kullanmak da mümkün.

Surface Laptop Go 3 ise 12,4 inç dokunmatik ekrana yer veren oldukça hafif bir laptop. 15 saate kadar pil ömrü vadeden bu model, 16GB RAM ve 512GB depolama alanıyla sunuluyor. Microsoft, bir önceki modele kıyasla yüzde 88 performans artışı vadediyor.

Serinin son modeli ise Surface Go 4 isimli tablet oldu. Windows 11 ile kutudan çıkan bu tablet, Intel N200 işlemciden gücünü alıyor. Tek şarjla 12,5 saate kadar kullanım sunuyorken, 8GB RAM ve 256GB depolama seçeneğine yer verdiğini belirtelim.

Surface serisinin fiyatları ise şu şekilde:

Surface Laptop Studio 2 – 1999 dolar

Surface Laptop Go 3 – 799 dolar

Surface Go 4 – 579 dolar

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