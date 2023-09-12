Microsoft, sağlık alanında kanserle mücadele için yapay zeka modeli oluşturuyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, sağlık alanında kanserle mücadele için büyük bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu çalışma ile kanser teşhisi kolaylaşacak ve milyonlarca insanın hayatı iyileşecek.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Microsoft, sağlık alanı için önemli bir adım attı. Şirket, sağlık alanında kanserle mücadele için büyük bir görüntü tabanlı yapay zeka modeli oluşturma çalışmaları üzerinde çalışıyor. Bunun üzerine sağlık sektöründe önemli bir adım atılmış olacak.

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Yapay zeka tarafında önemli çalışmalar yapan Microsoft, bu kez sağlık alanına yönelmiş durumda. Ortaya çıkan haberlere göre yazılım şirketi, sağlık alanı için önemli yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu çalışma sonucunda Microsoft, kanser teşhisini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Patoloji alanındaki başarılarıyla öne çıkan Paige, Microsoft'un alt yapısını kullanarak bir AI modeli geliştirecek. Şirketin gelişmiş bulut bilişim alt yapısı ile Paige, dijital patoloji ve onkoloji için görüntü tabanlı bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor.

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Bu çalışmanın başarılı olması sonucunda kanser teşhisi için büyük bir adım atılmış olacak. Söz konusu yapay zeka modelinde kanser türlerinin dört milyona yakın mikroskobik slayt yer alacak. Microsoft ve Paige tarafından yapılan açıklamaya göre bu model, milyarlarca görüntüyü içeren bir eğitim alıyor.

Normal şartlarda pataloglar kanser teşhisini cam slayt üzerinde doku incelemesi ile yapıyor. Bu incelemedeki en küçük ayrıntının gözden kaçması yanlış bir teşhis yapmaya neden oluyor. Araştırmacılar ise yeni zeka modeliyle bu gibi sorunların önüne geçmeyi planlıyor.

Ayrıca Paige Teknoloji Kıdemli Başkan Yardımcısı Razik Yousfi bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Bu modelin geliştirilmesiyle kanserden etkilenen milyonlarca insanın hayatını iyileştireceğiz." sözlerini kullandı.

Peki, Microsoft ve Paige'nin kanser teşhisi için attığı bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu teknoloji işe yarayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!