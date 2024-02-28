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Microsoft Copilot, Android ve iOS cihazlarda varsayılan asistan olarak kullanılabilecek

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Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'in yanı sıra yapay zeka destekli Copilot asistanını da kullanıma sundu. Copilot, Android ve iOS cihazlarda varsayılan asistan olarak kullanılabilecek ve birçok yeteneğe sahip olacak.

Microsoft, 2021'in son çeyreğinde yeni işletim sistemi Windows 11'i piyasaya sürdü. Birçok özellik ile donatılan bu sürüm, önemli yenilikler sundu. Microsoft, bu yeniliklere ek olarak yakın zamanda yapay zeka destekli Copilot asistanı da kullanıma sundu. Yetenekleri ile kullanıcıların beğenisini toplayan Microsoft Copilot, yakın zamanda Android ve iOS için yayınlanmıştı. Son gelişmelere göreyse uygulama, önemli bir güncelleme alacak. Bununla birlikte varsayılan asistan olarak kullanılabilecek. İşte ayrıntılar…

Microsoft Copilot, Android ve iOS cihazlarda varsayılan asistan olarak kullanılabilecek

Microsoft Copilot, Windows'ta Görev Çubuğu üzerinde yer alan simgeye tıklayarak başlatılabiliyor. Komutlar aracılığıyla Windows özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde yapılan güncelleme ile birlikte birçok yeteneğe kavuşan Microsoft Copilot'dan karanlık temaya geçiş yapılmasını veya işinize daha kolay odaklanabilmek için şarkı önerisi isteyebilirsiniz.

Bununla beraber pencereleri daha düzenli hale getirmesini veya bir uygulama başlatmasını da talep edebilirsiniz. Tabii Android ve iOS tarafında bu kadar yeteneği yok. Ancak yakın zamanda olabilir.

Teknoloji editörü Mishaal Rahman tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre Microsoft Copilot, yalnızca Windows 10 ve Windows 11'de varsayılan asistan olmayacak. Yapay zeka destekli aracın Android ve iOS cihazlarda da varsayılan asistan olarak seçilebileceği ortaya çıktı.

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Android üzerinde köşeden yukarı doğru kaydırıldığında veya güç düğmesine basılı tutunca başlatılabileceği belirtilen Copilot'un iOS'ta nasıl çalışacağı ise bilinmiyor. Beta güncellemesiyle erişilebilen yapay zeka destekli asistanın şu anda işlevsel olmadığı söyleniyor. Tabii bu noktada test sürecinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani Microsoft hala daha üzerinde çalışıyor.

Android ve iOS için Microsoft Copilot'un varsayılan asistan olacağı güncellemenin herkes için ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor. Bu noktada tahminler, önümüzdeki ayları işaret ediyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak şey yok gibi görünüyor.

Microsoft Copilot – iOS uygulaması

Microsoft Copilot – Android uygulaması

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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