Microsoft, Activision-Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alıyor

Microsoft, Activision-Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alma girişimini İngiltere'den gelen onayla tamamlıyor. Anlaşma, Microsoft'un en büyük satın alımı olacak ve şirketi en büyük üçüncü oyun dağıtımcısı haline getirecek.

Geçtiğimiz yılın ocak ayından bu yana devam eden Microsoft – Activision anlaşması nihayet gerçek oluyor. Birleşik Krallık'tan gelen son onayla birlikte, Activision-Blizzard 68,7 milyar dolar karşılığında Microsoft'a satılacak. Peki Call of Duty gibi popüler oyunlara ne olacak?

İngiltere'den Microsoft ve Activision-Blizzard alımına onay

Microsoft, ABD ve Avrupa'nın ardından bir süredir İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'ndan (CMA) yeşil ışık almayı bekliyordu. CMA'dan gelen yeni açıklamada ise 68,7 milyar dolarlık "oyun değiştirici" Activision-Blizzard satın alımı belirli şartlar altında onaylandı.

CMA, bu yılın başlarında bulut oyunlarındaki rekabet endişesi nedeniyle birleşmeyi engellemişti. Ancak Microsoft ise Activision-Blizzard oyunlarının bulut haklarını Ubisoft'a devreden bir anlaşma imzalayarak bu endişeleri giderdi.

31132321123

Microsoft, Activision-Blizzard'ı satın alma girişiminden yaklaşık 20 ay sonra bu anlaşmayı tamamlamış olacak. Daha önce kurumlardan alınan onaya göre Call of Duty oyunları 10 yıl boyunca daha PlayStation için sunulacak.

Activision CEO'su Bobby Kotick çalışanlara gönderdiği açıklamada, "Kapanış için artık gerekli tüm yasal onaylara sahibiz ve dünya çapında daha fazla oyuncuya neşe ve bağlantı getirmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu anlaşma, Microsoft'un şimdiye kadarki en büyük satın alımını temsil ediyor. Aynı zamanda şirketi en büyük üçüncü oyun dağıtımcısı haline de getirecek. Xbox ve Windows için etkisi nasıl olacak, zamanla göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!