Metaverse Psikolojik Sorunları Artırır Mı?

İnsanlık tarihinde, yaşamımızı etkileyen birçok dönüm noktası bulunmaktadır. Son zamanlarda sıkça duyduğumuz metaverse teknolojisi de insanlık tarihindeki dönüm noktalarından birisi olacak gibi görünüyor. Facebook'un çatı şirketinin adının Meta olarak değiştirilmesinden, Microsoft'un Metaverse evrenine dair planları için Activision-Blizzard isimli oyun firmasını satın almasından ve bunlara benzer birçok büyük adımdan yola çıkarak metaverse'ün öneminin ne kadar arttığını görebiliriz.

Facebook ve Microsoft gibi büyük şirketlerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek insanların sağlığını tehdit eden durumları göz ardı edebildiği biliniyor. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, gizli tutulmaya çalışılan bir araştırmanın sonuçları instagram'ın gençlerde anksiyete ve depresyon düzeyini artırdığını gösteriyor. Bu örnekten de anlaşılabileceği üzere büyük şirketler için ettikleri kar, verdikleri zarardan önde geliyor. Hal böyleyken bu durumun metaverse için farklı olacağını düşünmek absürt olurdu.

KORKUTUCU

Bunlar kulağa çok kötü geliyor. Metaverse, gerçek dünyanın yerini alırsa? Sanal dünyada yaşamanın uzun vadeli etkileri neler olur? Psikolojik ve fiziksel sağlık nasıl etkilenir? İnsanların birbirleri ile iletişime girmelerinin bir ihtiyaç olduğu biliniyor, ayrıca pandeminin çocuklar ve ergenlerde depresyon ve kaygı semptomlarının tekrarlanma sıklığını iki katına çıkarırken Z Kuşağı'nın psikolojine olumsuz etkilerinin olduğuna dair birçok kanıt mevcut. Bu durumların ortaya çıkmasında izolasyon sürecinin ve fiziksel etkileşimin azalmasının etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bilişsel Davranışçı Terapisti Peter Klein, çoğu insanın sosyal fobi açısından dertli olduğundan ve çevrim içi etkileşimlerin sosyal fobiyi yenebileceğinden söz ediyor, bunun yanında sosyal ortamlarda olmaktan çekinen insanların metaverse aracılığı ile daha sorunsuz bir şekilde sosyalleşebileceğini söylüyor. Farklı bir açıdan bakılırsa gerçekliğin sanallaştırılması insanların psikolojik olarak daha rahat edebilmesini sağlayabilir ve gerçek dünyada sosyalleşmekten çekinen insanlar, metaverse aleminde daha rahat sosyalleşebileceği için gerçek dünyada dışarıda bulunmayı tamamen bırakabilir. Fiziksel açıdan bakılacak olunursa uzun süre hareketsiz kalmak, insan bedeninin hareket yeteneği ve becerisinin azalmasına, ayrıca organik çöküntünün artmasına sebep olmaktadır.

Büyük teknoloji şirketleri yıllardır insanların kaygılı ve kendine güvensiz hissetmesinde önemli bir paya sahip ve şu an metaverse'ün bu durumlardan bir kaçış yolu olduğu yönünde hissettirmeye çalışıyorlar. Metaverse dünyasının psikolojik sorunları artırıp artırmayacağı bir muamma ama gelecekteki hayatımızın, şirketlerin kontrolünde olan bir dünyada geçmesi düşüncesi gerçekten korkutucu.

YAZI DİZİSİ -1: YAPAY ZEKADAN KORKMALI MIYIZ?

METAVERSE: HERKES KENDİ MATRIX'İNİ YAŞAYACAK

Space Mag Türkiye / Teknoloji