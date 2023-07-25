Meta, Twitter'a rakip uygulama Threads'i erişime açtı

Facebook'un sahibi Meta, Instagram'la bağlantılı çalışan Threads uygulamasını erişime açtı. Uzmanlara göre, Threads Twitter'daki değişimlerden memnun olmayan kullanıcıları kendine çekme potansiyeline sahip. Uygulama, 30 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Ancak AB üyesi ülkelerde henüz erişilebilir değil. Threads'in veri ve güvenlikle ilgili eleştiriler aldığı belirtiliyor. Meta, uygulamayı ilerleyen süreçte geliştireceğini söylüyor. Threads, Twitter'a alternatif olarak değerlendiriliyor.

Chris Vallance ve James Clayton | BBC Teknoloji Muhabirleri

Facebook’un sahibi Meta, Twitter’a rakip uygulaması Threads’i erişime açtı. Instagram’la bağlantılı olarak çalışan Threads, uzmanlara göre son dönemde Twitter’da yaşanan değişimlerden memnun olmayan kullanıcıları kendine çekme potansiyeli taşıyor. Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, bir günde 30 milyon kullanıcıya ulaştıklarını açıkladı.

Zuckerberg, kendisine Threads'in Twitter'dan daha büyük bir uygulama olup olmayacağı sorulduğunda "Biraz zaman alacak" demiş, Twitter'ın kullanıcı sayısını 1 milyarın üzerine çıkarma fırsatını değerlendiremediğini hatırlatarajk "Umarım bunu biz başarırız" diye konuşmuştu.

Threads, 100’den fazla ülkede kullanıma açılsa da henüz Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden erişilemiyor. Bunun nedeni ise AB'de kullanıcı verilerine dair düzenlemeler.

Metin tabanlı uygulamada 500 harfe kadar paylaşım yapılabiliyor.

Veri ve güvenlikle ilgili eleştiriler

Öte yandan Threads’in topladığı verilerin miktarını eleştirenler de var.

Meta, yayına giren uygulamanın başlangıç seviyesinde olduğunu ve ilerleyen süreçte yeni özellikler de ekleneceğini söyledi:

“ Threads için vizyonumuz Instagram’ın en iyi yaptığı şeyleri alıp, bunları metin tabanlı bir uygulamada hayata geçirmek.”

Instagram kullanıcıları dilerlerse aynı kullanıcı adıyla profil oluşturabiliyor. Fakat uygulama için sıfırdan bir profil yaratmaları da mümkün.

Eski Meta çalışanı Frances Haugen geçen yıl şirketi, “güvenlik yerine kâra öncelik verdiği için” eleştirmişti.

Şirket geçmişte de Cambridge Analytica gibi skandallarla anılmıştı.

Twitter’a alternatif olarak Bluesky ve Mastodon gibi platformlar da var.

Bunlara kıyasla Threads’in avantajıysa yüz milyonlarca kişinin kullandığı Instagram’la bağlantılı çalışması ve arkasında Meta’nın maddi gücünün olması.

Threads nasıl çalışıyor?

Threads’te, Twitter’da olduğu gibi yazılı mesajların yanı sıra linkler, fotoğraflar ve videolar paylaşılabiliyor.

Uygulamanın ana ekranında, takip edilen kişilerin paylaştığı mesajlar görülüyor.

Kullanıcılar, paylaşımlarının altına yorum yazabilecek kişileri kısıtlayabiliyor veya hesaplarını gizli kılabiliyor.

Bir kullanıcının Instagram’da engellediği kişiler, Threads hesabında da engellenmiş oluyor.

Meta diğer uygulamalardan “ilham aldığını” söylese de herkes bunu bu kadar nazik bir şekilde ifade etmiyor.

Instagram ve Facebook’taki hikayeler Snapchat’in özelliğine, Reels ise TikTok’un arayüzüne son derece benzer.

Twitter ile benzerlikler

BBC News’a konuşan sosyal medya danışmanlığı şirketi Battenhall’’ın yöneticisi Drew Benvie, Threads’in Twitter gibi gözüktüğünü ve işlediğini söylüyor:

“En benzer kısmı metin öncelikli bir platform olması. Kullanıcılar paylaşımlarına fotoğraf ekleyebiliyor ve birbirlerinin paylaşımlarına yanıt yazabiliyor.

“Metin limiti de Twitter’ınkine benzer. Özetle Twitter gibi bir platform.”

Bu yüzden pek çok yorumcu, uygulamanın Twitter’daki değişimlerin tartışıldığı bir dönemde hayata geçmesinin bir tesadüf olmadığını düşünüyor.

Elon Musk'tan kısıtlama

Cumartesi günü Twitter’ın sahibi Elon Musk, kullanıcıların görüntüleyebileceği Tweet sayısını kısıtlamıştı.

Musk geçen yıl Twitter’ı satın almasından bu yana platforma para ödeyen kullanıcıların sayısını artırmaya çalışıyor.

Cumartesi günkü değişiklikle para ödeyen kullanıcılara daha fazla Tweet görüntüleme imkanı verilmişti.

Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra çok sayıda kullanıcı platformdaki değişikliklerden hoşnutsuzluğunu dile getirse de alternatifleri beklenen sıçramayı göremedi.

Diğer platformlar

Mastodon’un kullanıcı sayısı az miktarda artarken, Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey’nin de yönetiminde yer aldığı Bluesky hâlâ davetiyeyle girilen bir platform olduğu için kullanımı kısıtlı.

Musk ve Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg geçen ay kafes dövüşü için sözleşse de Twitter bu sefer gerçekten ağır sıklet bir rakiple karşı karşıya.

Instagram’ın kullanıcı sayısı 2 milyar civarındayken Twitter’ınki 300 milyona yakın.

Sosyal medya danışmanlığı şirketi Battenhall’dan Drew Benvie “Twitter’ın gücü, bugüne kadar oluşturduğu kullanıcı topluluğundaydı” diyor ve ekliyor:

“Fakat bu topluluk sayıda küçük. Her 10 Instagram kullanıcısından biri bile Threads’i denemeye başlasa, Twitter kullanıcıları o platforma geçiş yapabilir.”