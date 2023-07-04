Meta, Threads adlı yeni sosyal medya platformunu kullanıma sunacak

ABD'li girişimci Mark Zuckerberg'in sahip olduğu sosyal medya platformu Meta, Twitter'a rakip olduğu belirtilen Threads adlı yeni sosyal medya platformunu Perşembe günü kullanıma sunacak.

Elon Musk'ın sahip olduğu Twitter'a Tweet görüntüleme limitlerinin gelmesinin hemen ardından Mark Zuckerberg'in şirketi Meta, Threads uygulamasını Perşembe günü kullanıma sunacağını duyurdu. Hali hazırda Apple sanal mağazalarında 'ön indirme' durumda olan Threads'in tanıtımında "Fikirleri ve trendleri yazıyla paylaş" sloganı yer aldı. Platformun web sitesinde ise Perşembe günü sona erecek şekilde geri sayım olduğu görüldü.