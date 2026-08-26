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Meta'ya 18 Milyar Dolarlık Çocuk Güvenliği Anlaşması

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Meta, ABD'de 47 eyaletin açtığı gençlerin sosyal medya bağımlılığı davalarını sona erdirmek için 18 milyar dolar ödeyecek. Şirket, çocuk güvenliği için günlük 2 saat kullanım sınırı, gece erişim engeli ve daha sıkı denetimler gibi önlemler alacak.

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, ABD'de 47 eyalet tarafından gençlerin sosyal medya bağımlılığı ve ruh sağlığına ilişkin açılan davaları sonlandırmak amacıyla 18 milyar dolar ödemeyi kabul ederken, gelecek 10 yıl içerisinde platformlarında çocuk güvenliğine yönelik daha sıkı önlemler almayı taahhüt etti. Bu kapsamda, gençlerin sosyal medya kullanımının günlük 2 saatle sınırlandırılması ve okul saatlerinde bildirimlerin kısıtlanmasının planlandığı bildirildi.

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi ABD merkezli Meta, çocuk ve gençlerin sosyal medya bağımlılığına ilişkin ABD'deki 47 eyalet tarafından açılan davaları sona erdirmek üzere 18 milyar dolarlık anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında şirket, Facebook ve Instagram'da çocuk güvenliğine yönelik daha sıkı tedbirler uygulayacak.

Meta'nın söz konusu ödemeyi 10 yıl içerisinde yapması planlanırken şirket, bu tutarın yaklaşık 5,3 milyar dolara tekabül eden yüzde 30'luk kısmının ancak diğer sosyal medya şirketleri TikTok ve YouTube'un da çeşitli güvenlik önlemlerini uygulaması halinde ödeneceğini belirtti. Bu kapsamda Meta, şirketleri benzer tedbirleri hayata geçirmeye çağırdı.

"Günlük kullanım süresine 2 saatle sınırlandırılacak"

Anlaşma kapsamında Meta, gelecek 10 yıl içinde 18 yaşından küçük kullanıcılar için günlük kullanım süresine günde 2 saatlik sınır getirecek. Platformlarda gece yarısından 06.00'ya kadar kullanım engellenecek, okul saatlerinde ise bildirimler sınırlandırılacak. Söz konusu süre sınırlarının ebeveynler tarafından kaldırılabilmesi öngörülüyor.

Şirket ayrıca yaş doğrulama sistemlerini güçlendirecek ve ebeveynlerin çocukların hesapları üzerindeki denetim imkanlarını artıracak. Değişiklikler kapsamında, Instagram ve Facebook'ta genç kullanıcıların sosyal karşılaştırmasını teşvik ettiği değerlendirilen "beğeni" ve tepki sayılarının da gizlenebileceği bildirildi.

Meta ayrıca, zorbalık, yeme bozuklukları ve kendine zarar verme gibi konularla bağlantılı zararlı içeriklere karşı daha sıkı önlemler uygulayacak.

Anlaşma kapsamında, şirketin uygulamalarındaki güvenlik önlemleri bağımsız bir denetçi tarafından incelenecek.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için mahkeme onayı gerekiyor

Anlaşmanın, Meta'nın Facebook ve Instagram'ı çocuklar için bağımlılık oluşturacak şekilde tasarladığı ve gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği yönündeki suçlamaların ele alındığı davayı sona erdirmesi bekleniyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için mahkeme onayı gerekiyor.

Meta, uzun süredir gençlerin ruh sağlığına zarar veren ve bağımlılığı teşvik eden özelliklerle platformlarında çocukların ve gençlerin daha uzun süre vakit geçirmesini sağlamakla suçlanıyordu. ABD'deki eyalet başsavcıları, şirketin bu riskleri kamuoyundan gizlediğini öne sürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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