MacBook mu Windows mu: Hangisi daha iyi?

Tavuk döner mi et döner mi tartışmaları gibi, MacBook mu Windows mu tartışması da bitmek bilmiyor. Tasarım, işletim sistemi, ekosistem ve oyun gibi faktörler göz önünde bulundurularak hangisinin daha iyi olduğu araştırılıyor.

Pes mi FIFA mı? Apple mı Samsung mu? Bu tartışmaları daha da arttırabiliriz sanırım. Çünkü "tavuk döner mi et döner mi?" tartışmaları bile hala sürerken "Windows mu yoksa MacBook mu alalım?" tartışması hiç bitmez gibi gözüküyor. Peki gerçekten hangisi daha iyi? MacBook mu yoksa Windows mu? İşte hangisi daha iyi sorusuna yanıt aradığımız haberimiz ve detayları…

Windows mu MacBook mu: Hangisi daha iyi?

İlk olarak tasarım detaylarıyla başlamak gerekiyor. Apple'ın sade tasarımları sevdiğini ve her nesil ürününde bu tarzda tasarımlar ile yoluna devam ettiğini belirtelim. iPhone'dan MacBook'lara kadar tüm cihazlar belirli sadelik çizgileri içerisinde barınmakta. MacBook'larda bu sadeliği tamamen taşıyan cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Windows cihazlara kıyasla oldukça ince ve hafif olan MacBook'lar bir Windows bilgisayara göre daha kolay taşınmakta.

Windows kısmındaki tasarımlara baktığımızdaysa MacBook ile yarışan tasarımlar var ancak daha çok ağır ve hantal bilgisayarlar görüyoruz. Ancak burada MacBook'a dışarıdan bir cihaz bağlamanın gerçekten bir sorun teşkil ederken Windows bilgisayarlarda birçok USB vb. çıkış bulunması sayesinde bunun bir sorun olmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Bu incelik ve kullanışlılık arasındaki bir tercih diyebiliriz.

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İşletim sistemlerine geldiğimizdeyse her iki tarafta da güçlü rakipler görüyoruz. Bir tarafta Apple'ın MacOS işletim sistemi varken diğer tarafta Windows'u görüyoruz. MacOS bu yıl 17. nesline geçiş yapacak. Windows ise şu anda 11. nesil işletim sisteminde. Her iki işletim sistemi de gerçek birer canavar ancak MacOS Windows'a göre çok daha stabil ve sorunsuz çalışmakta. Windows 11'in bitmek bilmeyen sorunlarına aşinasınızdır. Fakat Windows'un desteklediği programlardaki çeşitlilik şüphesiz MacOS'u ikiye katlayacak sayıda.

Bir diğer konu kesinlikle ekosistem. Bu konuda açık bir durum var o da Apple'ın önde olduğu. iPhone, iPad ve MacBook üçlemesine sahip bir kullanıcıysanız Apple ekosistemi içerisindeki rahatlığın muhtemelen farkında varmışsınızdır. Bir fotoğrafı sağa ve sola sürükleyerek anında diğer cihazlara aktarmak veya bir video editlerken aynı anda iPhone'dan bunu takip edebilmek kullanım rahatlığını oldukça arttıran bir durum. Windows'ta kendi içerisinde bir ekosisteme sahip ancak Apple kadar stabil mi sorusuna "muamma" cevabını verebiliyoruz.

Son olarak oyun konusuna değinmemiz gerekiyor. Bir MacBook ekosistem ve tasarım olarak oyun için tasarlanmış Windows bir bilgisayardan çok daha iyi olabilir ancak oyun konusunda işler değişiyor. Hiçbir MacBook oyun oynamak istediğinizde bir Windows bilgisayarın eline su dökemez.

Bu sebeple de oyuncular MacBook değil Windows'u tercih etmekte. Oyun oynamak istediğinizde elbette oynayabileceğiniz oyunlar MacBook'ta olacaktır ancak GTA 6 gibi yeni çıkacak olan bir oyunun zevkini bir MacBook'tan değil Windows'tan alacaksınız.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce hangisi: MacBook mu? Windows mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…