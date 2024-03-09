Lockheed Martin, F-16 Block 70 uçaklarının ilk teslimatını Bahreyn'e yaptı

F-16 Block 70 üreticisi Lockheed Martin teslimatlara başladı. Geçtiğimiz dönemlerde aldığı yüksek siparişler ile gündeme gelen firma F-35 krizinde de kilit rol oynamıştı. Peki firma ilk teslimatı hangi ülkeye yaptı? Türkiye ne zaman F-16 Block 70 uçaklarını teslim alacak? İşte konuyla ilgili detaylar…

Türkiye ne zaman F-16 Block 70 uçaklarını teslim alacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren üretici Lockheed Martin şirketi, geçtiğimiz günlerde üç adet uçaktan oluşan ilk parti F-16 Blok 70'i Bahreyn'e teslim etti. Böylelikle Bahreyn filosuna F-16 Block 70 uçağını entegre eden ilk ülke olma unvanının da sahibi oldu.

Bahreyn için üretilen uçak sayısı 3 değil 11 adet. Bu uçakların bir kısmı hala kara ve hava testlerini sürdürüyor. Testleri tamamlanan ve başarıyla kalite kontrolden geçen ilk parti uçaklar Bahreyn'e teslim edildi. Uçakların test süreçleri ise Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü tarafından yönetiliyor.

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Türkiye'nin de F-35 krizi ile birlikte ortaya çıkan bir F-16 Block 70 siparişi bulunmakta. Türk Hava Kuvvetleri filosuna entegre edilmek üzere toplamda 40 adet F-16 Block 70 savaş uçağı ve 79 adette F-16 Block 70 modernizasyon kiti sipariş etti.

Şu anki tabloya baktığımızda ise Türkiye takvimler 2027 yılını gösterdiğinde sipariş ettiği 40 adetlik F-16 Viper Block 70 uçaklarının ilk partisini teslim alacak. Üretici firmanın sipariş yoğunluğu ve uzun süren test süreçleri uçakların teslimatını 3 yıl kadar ileri bir tarihe taşıyor.

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