Kullanıcı memnuniyetine göre en iyi elektrikli araçlar!

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre müşteri memnuniyetine göre en iyi elektrikli araçlar sıralandı. Zirvede sürpriz var.

Elektrikli araçların kullanımı günden güne artıyor. Bu süreçte birçok üretici yeni elektrikli modellerini piyasaya sürüyor. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile birlikte kullanıcı memnuniyet listeleri de ortaya çıkmaya başladı. 2023 ABD Elektrikli Araç Deneyimi (EVX) araştırmasına göre sıralanan en iyi elektrikli araç listesini paylaştı.

Tesla liderlik koltuğunu rakibine kaptırdı

Rivian R1T, 794 puanla elektrikli otomobiller arasında genel olarak en yüksek puanı alarak zirvede yer alıyor. Rivian'ın ardından ise 782 puanla MINI Cooper Electric bulunuyor. Topladığı 762 puanla KIA EV6 ise elektrikli MINI Cooper'ı izliyor.

Elektrikli otomobil piyasasının iddialı markası Tesla ise listeyee ancak dördüncü sıradan katılabiliyor. Tesla Model 3, 759 puanla bu otomobillerin arkasından gelirken, Tesla Model Y, 754 puan ile beşinci sıradan kendisine yer buluyor.

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Paylaşılan listede aynı zamanda premium ve diğer araçlar iki ayrı listede sıralanmış durumda. Yapılan araştırmaya göre en başarılı premium araçlar şu şekilde sıralanıyor:

Rivian R1T (794)

Tesla Model 3 (759)

Tesla Model Y (754)

Audi e-tron (735)

Polestar 2 (724)

Paylaşılan diğer bir liste ise premium markaların dışındaki modelleri sıralıyor. İşt MINI Cooper Electric'in liderlik ettiği o liste:

MINI Cooper Electric (782)

KIA EV6 (762)

Ford Mustang Mach-E (742)

Hyundai IONIQ 5 (738)

Volkswagen ID.4 (735)

KIA Niro EV (733)

Ford F-150 Lightning (723)

Chevrolet Bolt EUV (716)

Chevrolet Bolt EV (711)

Nissan LEAF (698)

Rivian, son dönemde tanıttığı R1T ve R1S modelleri ile elektrikli otomobil piyasasında oldukça iddialı. Kullanıcı memnuniyeti raporundan elde ettiği puanlar da bunun bir kanıtı niteliğinde. Diğer yandan ise MINI Cooper Electric de topladığı yüksek puanlar ile övülmeyi hakediyor.

Elektrikli otomobiller her geçen gün hayatımızda daha çok yer alıyor. Peki sizce en iyi elektrikli araç hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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