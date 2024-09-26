Üye Girişi
Haberler

KTÜ'den Deprem Sonrası Hasar Tespiti İçin Yapay Zeka Destekli Robotik Köpek

KTÜ'den Deprem Sonrası Hasar Tespiti İçin Yapay Zeka Destekli Robotik Köpek
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi, deprem sonrası hızlı ve güvenilir hasar tespiti için yapay zeka entegre edilmiş robotik köpek geliştiriyor. Proje, hasar tespit raporlarını otomatik hale getirerek önemli bir yenilik sunmayı hedefliyor.

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DE-YAS) tarafından deprem sonrası hasar tespitinin, hızlı, güvenilir ve kolayca yapılabilmesi için yapay zeka destekli robotik köpek geliştiriyor. Hasar tespit çalışmalarının daha güvenilir yapılamasını hedeflediklerini söyleyen DE-YAS Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altınışık, "Bu projeyle birlikte depremlerden sonraki hasar tespit çalışmalarının daha yeni, daha kolay, daha güvenilir olması ve ortaya çıkan problemlerin önüne geçilmesini hedefliyoruz. Robotik köpeğimiz binanın içerisine girecek ve binadaki taşıyıcı sistem hasarlarını resmedecek" dedi.

KTÜ'lü bilim insanları, deprem sonrası yapılardaki hasar tespit çalışmalarını güvenli, hızlı ve kolay hale getirmek için proje başlattı. DE-YAS'ta görevli bilim insanları, yapay zeka entegre ettikleri robotik köpek geliştiriyor. Deprem sonrası binalarda oluşan hasarları üzerinde bulunan kameralar ve sensörler sayesinde veriler toplayıp analiz edebilecek robot, ihtiyaç duyulduğunda ise binanın içerisine girebilecek. Proje kapsamında geliştirilecek yazılım, hasar tespit raporlarının tamamen otomatik hale getirilmesini sağlayarak önemli bir yenilik sunacak. KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (BAP13) tarafından desteklenen proje, Türkiye'de ve dünyada bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

'PROBLEMLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi DE-YAS Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altınışık, hasar tespit çalışmalarının daha hızlı ve güvenilir olması hedeflediklerini belirterek, "Biz, 'Depremlerden sonra bu hasar tespit çalışmalarına bir karar destek sistemi oluşturabilir miyiz?' sorusuna cevap olarak; şu an burada bulunduğunuz bir robotik köpek yardımıyla ve yapay zeka kullanılarak hasar tespit çalışmalarının desteklenmesi üzerine bu projeyi gerçekleştirdik. Bu projeyle birlikte depremlerden sonraki hasar tespit çalışmalarının hem daha yeni, daha kolay, daha güvenilir olması ve ortaya çıkan problemlerin önüne geçilmesini hedefliyoruz. Robotik köpeğimiz binanın içerisine girecek ve binadaki taşıyıcı sistem hasarlarını resmedecek. Çekmiş olduğu resimleri daha önceki hasarlarla beraber o verileri akıllandırdığımız için o çatlağın hangi tür çatlak olduğunu bize kendisi otomatik verecek" ifadelerini kullandı.

'DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAPILIYOR'

Projenin hala geliştirme aşamasında olduğunu dile getiren İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Hacıefendioğlu, "Proje geliştirme aşamasındayız. Programlar üzerine çalışıyoruz. Bunun öncelikle tabii şu anda robot köpek, bir yapay zeka robot köpeği görülüyor ama inşaat mühendisliği alanında geliştirilmedi. Dolayısıyla dünyada ve Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Robot köpek, üzerindeki bir yazılım sayesinde kendi kendine artık insanın komutlandırmasına gerek kalmadan bir hasar sınıfı belirtti. Bize bilgilendirme ve raporlama yapabilecek durumda. Ancak bunu robota entegre edilmesi konusunda daha yeni bir proje. Dolayısıyla aşamalarını adım adım izleyeceğiz. ve görüntü aşamasında bizlere insanoğlunu devre dışı bırakabilecek bir seviyeye ulaşabilecektir diye düşünüyoruz" dedi.

HABER- KAMERA: Selçuk Başar - Nurullah Orhan Cabri /TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Karadeniz Teknoloji Eğitim Deprem

CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });