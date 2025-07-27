Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangınlarda Osmaneli ilçesine bağlı Kaşıkçı köyünde büyük tahribat oluşmuştu. Alevlerin ulaştığı köyde birçok ev kül olurken, onlarca hayvan yanarak telef olmuştu. Evleri yanan mahalleli AFAD tarafından köyün yakınına kurulan konteyner evlere yerleşti.

CAMİYİ GÖREN ŞAŞIRIYOR

Köyde diğer yapılar gibi hasar alan mahalle camiinin içi ise görenleri şaşırttı. Dışı ve kubbeleri yanan ve kül olan caminin içerisindeki halıların bile bozulmaması şaşırttı. Kapısı kilitlenen caminin içi camdan görüntülendi. Rahle üzerindeki sayfaları açık Kur'an-ı Kerim'den avizesine kadar hiçbir şey olmaması şaşırttı.