Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı

Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
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Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
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Bilecik'te çıkan orman yangınlarında kül olan Kaşıkçı köyünün camisinin içine hiçbir şey olamaması şaşırttı. Rahle üzerindeki sayfaları açık Kur'an-ı Kerim'den halısına kadar hiç bozulmayan caminin içi görüntülendi.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangınlarda Osmaneli ilçesine bağlı Kaşıkçı köyünde büyük tahribat oluşmuştu. Alevlerin ulaştığı köyde birçok ev kül olurken, onlarca hayvan yanarak telef olmuştu. Evleri yanan mahalleli AFAD tarafından köyün yakınına kurulan konteyner evlere yerleşti.

Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı

CAMİYİ GÖREN ŞAŞIRIYOR

Köyde diğer yapılar gibi hasar alan mahalle camiinin içi ise görenleri şaşırttı. Dışı ve kubbeleri yanan ve kül olan caminin içerisindeki halıların bile bozulmaması şaşırttı. Kapısı kilitlenen caminin içi camdan görüntülendi. Rahle üzerindeki sayfaları açık Kur'an-ı Kerim'den avizesine kadar hiçbir şey olmaması şaşırttı.

Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Teknoloji
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAli Baba:

diğer evlerde var yanmayan camiyi ön plana çıkarmak için yapılmış sahte bir haber

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıArda Yıldız:

şimdi CHP liler toplaşır ve devlet sadece camiye müdahale etti evlere etmedi diye anırmaya başlarlar.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme30
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Haber Yorumları6z7485xytq:

burda anıran bi tek sensin arda

yanıt19
yanıt19
Haber YorumlarıKardan Adam:

ANANI CHPLILER SEVSIN

yanıt16
yanıt20
Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

Ya bi gidin Allah aşkına ya... Cahalet haberi... Töbe töbe...

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme25
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