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Köyceğiz’den TEKNOFEST 2026 Yarı Finallerine 9 proje

Köyceğiz’den TEKNOFEST 2026 Yarı Finallerine 9 proje
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler TEKNOFEST 2026 Yarı Finallerine 9 proje ile katılma hakkı kazandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler TEKNOFEST 2026 Yarı Finallerine 9 proje ile katılma hakkı kazandı.

TEKNOFEST 2026 kapsamında gerçekleştirilen proje değerlendirmeleri sonucunda Köyceğiz'den toplam 9 proje yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Yarı finale kalan projelerin 8'i Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından hazırlanırken, 1 proje ise Köyceğiz Fen Lisesi tarafından geliştirildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başarıda emeği geçen danışman öğretmenler Ebru Efe Özçam, Süreyya Telli ve Vehbi İlker İşoğlu'na özverili çalışmaları; öğrenciler de araştırma, tasarım ve proje geliştirme süreçlerindeki gayretleri sebebiyle tebrik edildi. Öğrencilere de final yolculuklarında başarılarının devamını dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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