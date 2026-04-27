Kocaeli Üniversitesi Merkezi Laboratuvarı, akademi-sanayi işbirliğini güçlendiriyor

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Bilim Park'ta kurulan Merkezi Laboratuvar, ileri teknoloji cihaz altyapısı ve akademi-sanayi işbirliği odaklı hizmet modeliyle bölgedeki üniversiteler ve sanayi kuruluşları için ortak kullanım üssü olma özelliği taşıyor.

Bilim Park'ta bulunan laboratuvarda sunulan hizmetler, akademisyenler ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarda ihtiyaç duydukları test ve analizler ile sanayi kuruluşlarının AR-GE ve kalite kontrol süreçlerinde elde etmesi gereken verilere kısa sürede ulaşılabilmesini sağlıyor.

Merkezi laboratuvarda, taramalı elektron mikroskobu (SEM), nükleer manyetik rezonans (NMR), X ışını kırınımı (XRD) ve çekme cihazı gibi ileri teknoloji aletler ile malzeme analizinden dayanıklılık testlerine geniş yelpazede yüksek hassasiyetli ölçümler gerçekleştiriliyor.

Laboratuvarda test ve analiz süreçleri için bölgedeki sanayi firmaları ile çalışılarak, aynı zamanda akademi-sanayi işbirliği de destekleniyor.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AA muhabirine, yeni nesil araştırma üssü olarak nitelediği Bilim Park'ta bulunan imkanlardan en önemlilerinden birinin Merkezi Laboratuvar olduğunu söyledi.

Cantürk, temelde araştıran bir üniversite olduklarını belirterek, "Merkezi Laboratuvar, gerek öğrencilerimize gerek öğretim üyelerimize yeni çalışmalar ve projeler yapmak için imkan sağlayacak. Bunun ötesinde de diğer kuruluşlarla, sanayi kuruluşlarıyla ve diğer üniversitelerle işbirlikli projelere de zemine hazırlayacak." diye konuştu.

"Türk sanayisini yurt dışına mahkum olmaktan kurtaralım istiyoruz"

İşbirlikleri sayesinde bilimsel çıktılarının artacağına değinen Cantürk, "Sonuçta hem biz kazanacağız hem çevremiz kazanacak. Bilimsel olarak vizyonumuzu ileri taşıma imkanı oluşturacak." dedi.

Türkiye'deki diğer üniversitelerde de pek çok araştırma imkanı bulunduğuna değinen Cantürk, Merkezi Laboratuvar'ın kurulmasının amacının herkesin buradaki teknolojik imkanlardan yararlanması olduğunu kaydetti.

Cantürk, laboratuvarın kendi döner sermayesi ve işleyişi olduğunu, bu sayede sanayi ile diğer endüstri kuruluşlarına da hizmet vererek açılım sağladığını anlattı.

Sanayi firmalarının test ve analiz süreçlerini yurt dışında özel laboratuvarlarda veya başka şehirlerdeki laboratuvarlarda yürüttüklerine işaret eden Cantürk, şöyle devam etti:

"Şimdi bizim laboratuvarımızdan alacaklar. Başka yerlerden hizmet satın alıyorlardı ama burada kendi şehrimize, kendi olanaklarımızla işbirliği yaparak sanayi işbirlikli akademik çıktıların elde edilmesine de vesile olacaklar. Türk sanayisini yurt dışına mahkum olmaktan kurtaralım istiyoruz. Bu anlamda da gelip laboratuvarlarını kurabilirler."

"Test ve analiz sonuçları en geç 72 saat içinde firmalara ulaşıyor"

Laboratuvarın müdür yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Demet Sezgin Mansuroğlu, merkezin kurulmasındaki amacın, üniversitenin akademik üretimini artırmak ve sanayinin AR-GE projelerinde çözüm ortağı haline gelmek olduğunu söyledi.

Üniversite-sanayi işbirlikli projelere altyapılarıyla çözüm ortağı olduklarını anlatan Mansuroğlu, 24 saat çalışabilir şekilde dizayn edilen laboratuvarda elde edilen test ve analiz sonuçlarını en geç 72 saat içinde firmalara ulaştırdıklarını bildirdi.

Mansuroğlu, laboratuvarın üniversite ve sanayi arasında köprü görevi gördüğünü ve bilimsel verimliliğin artmasında fayda sağladığını ifade etti.

Sadece üniversite akademisyenlerine hizmet vermediklerine dikkati çeken Mansuroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı zamanda diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları gibi kurumlara da hizmet veriyoruz. Tabii ki sanayi de bunların arasında. Özellikle sanayide ve akademide geliştirilen üründe ve bilgide üniversitemizin katkısının olması, hem üniversitemiz hem ülkemiz hem de kentimiz açısından oldukça önemli katma değer oluşturuyor."