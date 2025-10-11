Kocaali'de Bilim Şenliği Heyecanı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde "4007 Kocaali Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Kocaali Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kocaali Spor Salonu ve çevresinde gerçekleştirilen programda, 25 farklı atölyede fen, teknoloji, mühendislik, matematik, sanat ve doğa temalı etkinlikler düzenlendi.

Yaklaşık 5 bin öğrenci, öğretmen ve velinin katıldığı programda 3 gün boyunca robotik kodlama, astronomi, deneysel fizik, yenilenebilir enerji, biyoloji, kimya ve sanatsal üretim gibi alanlarda uygulamalı atölyeler gerçekleştirildi.

Öğrenciler, uzmanların rehberliğinde hem eğlenerek öğrendi hem de bilimsel meraklarını pekiştirdi.

Şenliğe katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Türkiye'nin geleceğini gençlerin omuzlarında inşa edeceklerini söyledi.

Bayraktar, "TEKNOFEST Kuşağını"nın engellenerek değil, önünün açılarak ve desteklenerek ilerleyebileceğini, ülkenin gelişiminin, fikirlerin paylaşılması ve üretkenliğin teşvik edilmesiyle mümkün olacağını dile getirerek, "Türkiye büyüyecekse, dünyada söz sahibi olacaksa, bu başarı gençlerimizin azmiyle gerçekleşecek. Biz de bu yolda çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Bilim ve teknolojiye yönelik etkinliklerin artarak devam etmesini temenni ettiklerini belirten Bayraktar, "İnşallah bundan sonraki süreçte bu tür programlar daha da etkin hale gelecek hem siyasi hem ekonomik olarak güçlü destekler bulacak. Türkiye son 10 yılda bu anlamda önemli bir mesafe kat etti. Bugün geldiğimiz nokta, gençlerimize fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini tüm dünyaya gösteriyor." diye konuştu.

Bayraktar, şenliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kocaali Gençlik Merkezi liderlerinden Muhittin Öztopaloğlu da şenliğin gençlerin bilime olan ilgisini artırdığını kaydetti.

Öztopaloğlu, etkinlikte birçok gencin ilk kez mikroskopla gözlem yaptığını, gökyüzünü incelediğini ve bilimin farklı alanlarıyla tanıştığını, insansız deniz aracı ve insansız hava aracı gibi gençlerin ürettiği cihazlarla yer aldıklarını belirterek, "Gençlerimizin bu çalışmaları görmesini, daha iyilerini yapabileceklerine inanmasını ve bilim yolunda ilerlemesini istiyoruz. Bu anlamda etkinliğin Kocaali için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Şenliğe katılan öğrencilerden Yüsra Cinbat da etkinliklerin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, "Bence çok etkili ve kapsamlı bir proje. Okullardan geliyoruz, farklı etkinliklere katılıyoruz, yeni deneyimler yaşıyoruz. Sanal gerçeklik gözlüklerinden mikroskop gözlemlerine kadar birçok etkinlik var. Gerçekten çok eğlenceli ve öğretici bir ortam. Kendimi çok mutlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.