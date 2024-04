Netflix'te kitaplardan uyarlanmış ve Rotten Tomatoes'da yüzde 90'dan fazla puan almış birçok harika film bulunuyor ve hikayeleriyle izleyiciyi kendine çekmeyi başarıyor. İşte en iyi 5 film…

Kitaptan uyarlandılar: İşte Netflix'teki en iyi 5 film

Netflix, günümüzde film ve dizi izleme deneyimini yeniden tanımlayan en popüler platformlardan biri. Geniş içerik kütüphanesi ve kullanıcı dostu arayüzü ile milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. İşte en yüksek puan alan kitaptan uyarlanmış 5 film:

The Irishman

Charles Brandt'ın 2004'te yayımlanan "I Heard You Paint Houses" kitabından uyarlanan "The Irishman", Frank Sheeran adlı eski bir mafya tetikçisinin gerçek hikayesini anlatıyor. Film, Sheeran'ın yaşamını yaşlılık günlerinden başlayarak, Russell Bufalino için çalışmaya nasıl başladığını ve Jimmy Hoffa'nın kayboluşuyla olan bağlantısını ele alıyor.

Yönetmen Martin Scorsese'nin ustalığı, Robert de Niro, Joe Pesci ve Al Pacino gibi büyük oyuncuların performansıyla birleşiyor. Film, Rotten Tomatoes'da yüzde 95 puanıyla, Scorsese'nin en iyi gangster filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Moneyball

Michael Lewis'in 2003 tarihli kitabından uyarlanan "Moneyball", beyzbol takımı Oakland A's'in genel müdürü Billy Beane'in (Brad Pitt) inovatif stratejisini anlatıyor. Beane, geleneksel beyzbol yaklaşımını reddederek, oyuncuları istatistiksel bir modelle değerlendiriyor ve takıma dahil ediyor.

Bu sabermetrik yaklaşım, beyzbol dünyasında büyük bir devrim yaratıyor. Film, Rotten Tomatoes'da yüzde 94 puan almış ve en iyi film dahil olmak üzere altı Oscar adaylığı elde etmiş.

All Quiet on the Western Front

Erich Maria Remarque'ın aynı adlı romanından uyarlanan "All Quiet on the Western Front", I. Dünya Savaşı'nda Alman askerlerinin yaşadıkları korkunç deneyimleri anlatıyor. Film, Felix Kammerer'in canlandırdığı Paul Bäumer karakteri üzerinden, savaşın acımasızlığına ve savaşın bir genç askere neler yapabileceğine odaklanıyor.

Film, savaşı gerçekçi ve acımasız bir şekilde tasvir ediyor. Rotten Tomatoes'da yüzde 90 puan almış olan bu film, dört Oscar ödülü kazandı ve savaş filmleri sevenler için mutlaka izlenmesi gereken bir yapım.

Orion and the Dark

Emma Yarlett'ın çocuk kitabından uyarlanan "Orion and the Dark", Orion adlı küçük bir çocuğun karanlıktan korkusunu yenmesini anlatıyor. Film, Orion'un karanlıkla yüzleşme ve korkularını aşma sürecini eğlenceli ve ilginç bir şekilde anlatıyor.

Charlie Kaufman gibi ünlü bir yazarın katkısıyla, film hem çocuklar hem de yetişkinler için derinlemesine düşünce sunuyor. Rotten Tomatoes'da yüzde 91 puan alan bu film, aileler için harika bir seçenek.

Society of the Snow

Pablo Vierci'nin 2009'da yayımlanan kitabından uyarlanan "Society of the Snow", 1972'de And Dağları'nda meydana gelen uçak kazasını ve hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Uçak kazasından sonra, Urugaylı rugby takımının üyeleri sert ve zorlu koşullarda hayatta kalmak için olağanüstü bir çaba gösteriyor.

Bu çaba, bazen ekstrem ve tartışmalı kararlar almayı gerektiriyor. Film, Rotten Tomatoes'da yüzde 90 puan almış ve izleyicilere güçlü bir hikaye sunuyor.

Bu filmler, kitaplardan uyarlanmış ve Rotten Tomatoes'da yüksek puan almış Netflix'teki en iyi seçeneklerden beşiydi. Her biri, farklı temaları ve duygusal deneyimleriyle izleyicilere unutulmaz anlar sunuyor. Siz bu filmlerden hangilerini izlediniz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.