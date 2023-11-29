Kayseri'deki Lise Öğrencileri NASA Yarışmasında Birinci Oldu

Kayseri'deki Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, NASA Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nda Ay'daki deprem ve sismik hareketleri 3 boyutlu olarak ortaya çıkaran bir proje geliştirdi ve birinci oldu. Proje, Ay'daki sismik verileri aktararak depremlerin nasıl oluştuğunu ve Ay'ın hangi bölgelerinde sismik hareketlerin olduğunu öğrenmeyi sağlıyor.

KAYSERİ'de, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, NASA Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nda, Ay'daki deprem ve sismik verileri 3 boyutlu olarak ortaya çıkardı. BOLD Takımı Kaptanı Furkan Yalçın (16), projelerinin gelişmişlik açısından tek olduğunu belirterek, "Geliştirdiğimiz projede Ay'daki sismik verileri aktarıyoruz. Sismik verilerle depremlerin nasıl oluştuğunu ve Ay'ın hangi bölgelerinde sismik hareketler oluştuğunu öğrenebilmelerini sağlıyoruz" dedi.

Talas ilçesinde Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, Kayseri'de ilk kez düzenlenen NASA Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nda (NASA International Space Apps Challenge) geliştirdikleri projeyle Ay'daki deprem ve sismik hareketleri 3 boyutlu olarak ortaya çıkarıp birinci oldu. Öğrenciler, bilgisayar ve yazılım programları aracılığıyla geliştirdikleri ve 'Ay deprem haritası 2.0' adını verdikleri projeleriyle NASA'nın küresel çapta düzenleyeceği yarışmada, Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

'AY'IN HER YERİNİ GÖRÜNTÜLEYEBİLİYORSUNUZ'

BOLD Takımı Kaptanı Furkan Yalçın, "Geliştirdiğimiz projede Ay'daki sismik verileri aktarıyoruz. Sismik verilerle depremlerin nasıl oluştuğunu ve Ay'ın hangi bölgelerinde sismik hareketler oluştuğunu öğrenebilmelerini sağlıyoruz. Online olarak farklı kullanıcılarla konuşma özelliği ve Ay'daki sismik verileri görüntüleme, Ay'ın dönüş hızını ve başka verileri da aktarma şeklinde projeyi geliştirdik. Kayseri'de böyle bir proje yapan olmadı. Türkiye çapında aynı proje kapsamında yapılan çalışmalar oldu ama hiçbirinde bizimki gibi gelişmişlik yok" diye konuştu.

'AKRAN ÖĞRENİMİ İÇİN DE FAYDA SAĞLIYOR'

Projede geliştirdikleri yazılımla, kullanıcıların sohbet edebilme imkanı bulduğunu söyleyen Yalçın, "Ay'ın her yerini görüntüleyebiliyorsunuz. Sismik verilerin nerede olduğunu ve Ay'ın dönüş hızını da görüntüleyebiliyorsunuz. Bilgilerde şüpheciyseniz farklı insanlarla da konuşmanızı sağlayacak bir sohbet odası geliştirdik. Farklı insanlarla akran öğrenimini sağlamak, öğrenciler için çok büyük fayda sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Takım üyelerinden Ahmet Emin Atasoy (16) ise "Projenin giriş kısmını ben geliştirdim. Ay'ın interaktif olması, değişik okyanuslarını göstermesi ve depremlerin derecelerinin gösterilmesi bizi diğer projelerden ayırıyor" dedi.

'6 OKUL ARASINDA BİRİNCİ OLDULAR'

Proje danışmanı Fethi Ahmet Öner ise şöyle konuştu:

"Okulumuz Kayseri'de ilk defa düzenlenen yarışmada 6 farklı okul arasından birinci oldu. Öğrencilerimiz bu birincilikle de ülkemizi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı. 30 konu içinden Ay'daki depremi 3 boyutlu haritalama yöntemiyle ortaya çıkardılar. Kayseri'de ilk defa düzenlenen yarışmada birinci oldular. Bilgisayar ve yazılım programları ile 3 boyutlu bir görüntü ortaya çıkardılar. Öğrencilerimle gurur duyuyorum."