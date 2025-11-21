Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı
TikTok'ta İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetinin faili Semih Çelik'in profil fotoğrafının kullanıldığı hesapta bir grup gencin Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketler yaptığı görüntüler infial yarattı. Artan eleştiriler üzerine hesap paylaşımlarını sildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 18 yaşından küçük 2 şüpheli gözaltına alındı.
- İkbal Uzuner'in mezarında uygunsuz hareketlerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
- TikTok'ta Semih Çelik'in fotoğrafını profilinde kullanan bir hesap, İkbal Uzuner'in mezarında çekilen videolar paylaştı.
- Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürmekle suçlanıyor.
Türkiye'de geniş yankı uyandıran İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayeti, sosyal medyada ortaya çıkan yeni görüntülerle yeniden gündeme geldi. Tiktok'ta profil fotoğrafında sur canisi Semih Çelik'in fotoğrafının bulunduğu hesapta bir grup gencin, İkbal Uzuner'in öldürüldüğü yere gittiği, surlarda çektikleri videolarda Çelik'in daha önce Uzuner için çektiği videodaki sesi kullandıkları daha sonra da Uzuner'in mezarında türlü iğrençlikler yaptıkları görüntüler infial yarattı.
Söz konusu videolarda, gençlerin İkbal Uzuner'in mezarının bulunduğu alanda uygunsuz ve çirkin hareketlerde bulunduğu, içeriklerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasıyla birlikte büyük tepki topladığı görüldü. Görüntülerde yer alan bir gencin kendini dış görünüm olarak Semih Çelik'e benzettiği dikkat çekti.
TEPKİLER BÜYÜNCE HESAP PAYLAŞIMLARINI SİLDİ
Videoların yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, söz konusu TikTok hesabına tepki gösterdi. Gelen yoğun eleştiriler üzerine hesabın kısa sürede paylaşımlarını tamamen sildiği fark edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim günü 19 yaşındaki Semih Çelik öldürüp cesedini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı atmıştı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti. Katilin bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.