Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Türkiye'de geniş yankı uyandıran İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayeti, sosyal medyada ortaya çıkan yeni görüntülerle yeniden gündeme geldi. Tiktok'ta profil fotoğrafında sur canisi Semih Çelik'in fotoğrafının bulunduğu hesapta bir grup gencin, İkbal Uzuner'in öldürüldüğü yere gittiği, surlarda çektikleri videolarda Çelik'in daha önce Uzuner için çektiği videodaki sesi kullandıkları daha sonra da Uzuner'in mezarında türlü iğrençlikler yaptıkları görüntüler infial yarattı.

Söz konusu videolarda, gençlerin İkbal Uzuner'in mezarının bulunduğu alanda uygunsuz ve çirkin hareketlerde bulunduğu, içeriklerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasıyla birlikte büyük tepki topladığı görüldü. Görüntülerde yer alan bir gencin kendini dış görünüm olarak Semih Çelik'e benzettiği dikkat çekti.

TEPKİLER BÜYÜNCE HESAP PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Videoların yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, söz konusu TikTok hesabına tepki gösterdi. Gelen yoğun eleştiriler üzerine hesabın kısa sürede paylaşımlarını tamamen sildiği fark edildi.

Semih Çelik

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Öldürülen İkbal Uzuner (solda) ve öldürülen Ayşenur Halil (sağda)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim günü 19 yaşındaki Semih Çelik öldürüp cesedini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı atmıştı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti. Katilin bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.