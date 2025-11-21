Haberler

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

TikTok'ta İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetinin faili Semih Çelik'in profil fotoğrafının kullanıldığı hesapta bir grup gencin Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketler yaptığı görüntüler infial yarattı. Artan eleştiriler üzerine hesap paylaşımlarını sildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 18 yaşından küçük 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • İkbal Uzuner'in mezarında uygunsuz hareketlerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
  • TikTok'ta Semih Çelik'in fotoğrafını profilinde kullanan bir hesap, İkbal Uzuner'in mezarında çekilen videolar paylaştı.
  • Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldürmekle suçlanıyor.

Türkiye'de geniş yankı uyandıran İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayeti, sosyal medyada ortaya çıkan yeni görüntülerle yeniden gündeme geldi. Tiktok'ta profil fotoğrafında sur canisi Semih Çelik'in fotoğrafının bulunduğu hesapta bir grup gencin, İkbal Uzuner'in öldürüldüğü yere gittiği, surlarda çektikleri videolarda Çelik'in daha önce Uzuner için çektiği videodaki sesi kullandıkları daha sonra da Uzuner'in mezarında türlü iğrençlikler yaptıkları görüntüler infial yarattı.

Söz konusu videolarda, gençlerin İkbal Uzuner'in mezarının bulunduğu alanda uygunsuz ve çirkin hareketlerde bulunduğu, içeriklerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasıyla birlikte büyük tepki topladığı görüldü. Görüntülerde yer alan bir gencin kendini dış görünüm olarak Semih Çelik'e benzettiği dikkat çekti.

TEPKİLER BÜYÜNCE HESAP PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Videoların yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, söz konusu TikTok hesabına tepki gösterdi. Gelen yoğun eleştiriler üzerine hesabın kısa sürede paylaşımlarını tamamen sildiği fark edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim günü 19 yaşındaki Semih Çelik öldürüp cesedini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı atmıştı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti. Katilin bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Zke zke oldurun mk piclerini

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıg6t5fcfczz:

kemiklerini kırıcaksın yataktan kalkamıcak soysuz oe

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDi:

Böyle veletlerin derhal öldürülmesi gerekiyor yarın sokaktan geçen vatandaşlari katletecek

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun SİZER:

Memleket böyle rahat hayatın kıymetini bilmeyen piç sürüleri ile dolu. Biz de zonguldak kömür madenleri için amele parası veriyoruz Yakalayın böyle piç sürülerini beş yıldan az olmamak üzere götürün karın tokluğuna çalıştırın hem bedava amale hem hayatın kıymetini anlasınlar bir taşla iki kuş

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCelal Ciydem:

Bazı insanlar laftan, nasihattan anlamaz. Bazı insanların doğru davranış sergilemesi için kemiklerini kıracaksın. İyileşince tekrar kıracaksın. Ta ki normal ahlaklı güzel bir insan oluncaya kadar.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
