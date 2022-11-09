Katlanabilir iPhone, sosyal medyayı salladı! İşte görseller

Katlanabilir iPhone konsepti nasıl görünüyor? iPhone V isimli bir çalışma, dikey olarak katlanan ekranıyla meraklandırdı.

Katlanabilir akıllı telefonda rekabet büyümeye devam ediyor. Apple ise bu pazara daha temkinli yaklaşıyor. Birçok rakibi birden fazla model çıkarmış olmasına rağmen, Apple'dan henüz katlanabilir iPhone görmedik. Ancak fan yapımı katlanabilir iPhone konsepti oldukça şık duruyor.

Katlanabilir iPhone böyle mi olacak?

Çinli sosyal medya platformu BiliBili'de yayınlanan yeni bir konsept çalışması, kısa sürede internette viral oldu. iPhone V isimli katlanabilir modeli sergileyen fan projesi, Samsung Galaxy Z Flip'e benzer şekilde dikey olarak katlanıyor.

Fan yapımı iPhone V, iPhone'un dahili bileşenlerini ikiye bölüyor. İki ayrı parçanın üst üste katlanması sonucunda dizüstü bilgisayar gibi durabilen iPhone bizleri karşılıyor. Konsept tasarım, katlanabilir ekranın nasıl görüneceğine yer veriyor.

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Tasarımı hazırlayan kişi, iPhone V'nin iki ayrı bölümden oluşacağını düşündü. Cihazın alt kısmında yonga seti ve belleği içeren anakart bulunurken; üst tarafta ise batarya, sensörler ve kamera yer alıyor. Projeyi bir adım öteye götüren Çinli kullanıcı, iPhone tasarımını 3D yazıcı kullanarak gerçeğe dönüştürdü.

Konsept çalışması ayrıca gerçek bir reklam filmi gibi hazırlandı. iPhone V'nin 5G bağlantısına sahip olduğunu ve A16 Bionic yonga setinden gücünü aldığını belirtti. Katlanabilir ekran Super Retina XDR iken, ön tarafta ise 12 Megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

Çin'deki bu iPhone konsepti ilgi çekici olsa da, Apple'ın bu konuda herhangi bir çalışması olup olmadığını bilmiyoruz. Raporlar, şirketin en erken 2024-2025'te katlanabilir iPhone tanıtabileceğini ortaya koydu. Apple'ın hiçbir raporu doğrulamadığını da hatırlatalım.

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