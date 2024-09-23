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Karabük Üniversitesi'nden Enerji Verimliliği Hamlesi

Karabük Üniversitesi'nden Enerji Verimliliği Hamlesi
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Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitede enerji verimliliği sağlama çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin ve akademisyenlerin başarılıuluşlarını paylaştı. Enerji verimliliği alanında yüzde 30 hedefi ile çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversite binalarında enerji verimliliğini sağlamaya yönelik yoğun çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Kırışık, AA muhabirine, üniversite olarak son 1 ay içerisinde almış oldukları yoğun başarı haberlerinden büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

Hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin Türkiye ve dünya çapında büyük başarılar kazandığını belirten Kırışık, "Teknofest takımlarının yoğun olarak finale kalmış olması, gösterdikleri büyük başarılar, akademisyenlerimizin dünya çapında birincilikler elde etmeleri, yine Türkiye çapında yapılan yarışmalarda büyük dereceler elde etmeleri, finallere kalmaları gibi pek çok sevindirici gelişmeyi eş zamanlı yaşadığımız güzel bir ay oldu." diye konuştu.

Prof. Dr. Kırışık, eylül ayında öğrenci talebi açısından da oldukça yoğun taleple karşılaştıklarına değinerek, "Bu da son derece sevindirici gelişme oldu. Yüzde 97'ye varan doluluk oranına sahibiz. İnşallah ek yerleştirme oranlarında da bunları tamamen yüzde 100'e ulaştıracağımızı düşünüyoruz." dedi.

2019-2023 yılları arasında yüzde 16 ve üzerinde tasarruf sağlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi" almaya layık görüldüklerini hatırlatan Kırışık, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliği alanında yapmış olduğumuz çalışmalar meyvelerini veriyor. Binalarımızın hem yalıtımıyla ilgili hem ısı, hem ışık hem de enerjinin bütün sahalarındaki verimliliğini sağlamaya yönelik yoğun çalışmalar yapıyoruz. Kurduğumuz komisyonumuz, enerji verimliliğini nasıl sağlayabiliriz diye yoğun çalışma yürütüyor. Enerji değerlerini düzenli olarak takip ediyor, 'bu değerleri daha düşük seviyelere nasıl çekebiliriz, Türkiye'nin hedeflerine uygun hale nasıl çekebiliriz' diye yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu konuda da gerçekten başarılı olduk."

Rektör Kırışık, bu çalışmaları daha da arttırmak istediklerini vurgulayarak, "Yüzde 30 ve üzeri enerji verimliliği sağlama hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda yaptığımız planlamalarda 1 megavat kurulu gücündeki güneş enerji santralimizin verimliliğinin arttırılması amacıyla yine mühendislik fakültesindeki öğretim üyelerimizin yaptığı güneş enerji santrali temizleme cihazını kullanacağız. Bununla daha büyük verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Binaların ısı ve ışık gibi çeşitli alanlarda enerji verimliliğini sağlamak için yoğun gayret içerisinde olduklarını anlatan Kırışık, "Bu yüzde 30'luk hedefe de kısa süre içerisinde ulaşacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda atık ve geri dönüşüm konusunda da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmaları da yakında kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Teknoloji

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