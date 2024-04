Jon Snow odaklı yeni Game Of Thrones dizisi iptal edildi

Tüm zamanların en büyük dizilerinden biri olarak gösterilen Game Of Thrones, Jon Snow karakteriyle büyük ses getirmişti. Bu kapsamda bir süredir Jon Snow'a odaklanan bir spinoff projesinin geliştirildiği söyleniyordu. Ancak başrol oyuncusu, Jon Snow'lu Game Of Thrones dizisinin iptal edildiğini açıkladı.

Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington, yeni bir Game of Thrones dizisinde yer almayacağını söyledi. Bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen GoT spinoff dizisinin, Jon Snow'a odaklanacağı belirtiliyordu. Ancak potansiyel yapımın aktif olarak geliştirilmediği belirtildi.

ScreenRant'a verdiği bir röportajda Harington; projenin şu anda ilerlemediği yönündeki haberleri doğruladı. Dizi fikrinin araştırılmasına rağmen, yaratıcı ekibin ilgi çekici bir hikaye bulmakta zorlandığını ifade etti. Bu da Jon Snow odaklı projenin rafa kaldırıldığını gösteriyor.

Konuyla ilgili açıklamasında Harington, "Hepimiz yeterince heyecan duyduğumuz doğru hikayeyi bulamadık. Bu yüzden şimdilik geliştirmeyi durdurmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Jon Snow'a odaklanan dizinin, geçtiğimiz yıldan bu yana HBO desteğiyle geliştirme sürecine girdiği belirtildi. Dizinin Harington'in fikri olduğu ve Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin'in desteğini aldığı aktarıldı.

Ancak Harington, geliştirme aşamasında olmasının bir diziye garanti vermediğini söyledi. Süreç boyunca fizibiliteyi belirlemek istediklerini ve konsept fikirleri değerlendirdiklerini belirtti.

HBO'nun yapım ekibi, heyecan verici bir hikaye bulamamış gibi görünüyor. Potansiyel bir dizi için kapı hala açık olsa da, spinoff yapımının şimdilik rafa kaldırıldığını belirtmek gerekiyor. Ancak Game of Thrones dünyası House of the Dragon ile yaşamaya devam ediyor.