James Webb Uzay Teleskobu, yeni bir galaksi görseli paylaştı!

Nasa'nın devrim niteliğindeki James Webb Uzay Teleskobu, uzaydan yeni görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Şimdi James Webb, Araba Tekeri Galaksisi'nin daha önce görülmemiş yeni bir görüntüsünü paylaştı. Görüntü, ayrıntılarıyla görenleri adeta büyülüyor.

Araba Tekeri Galaksisi Dünya'dan 500 milyon ışık yılı mesafede yer alıyor

Araba Tekeri Galaksisi (The Cartwheel Galaxy), 1941 yılında İsviçreli astronom Fritz Zwicky tarafından keşfedildi. Fritz tarafından The Cartwheel Galaxy olarak adlandırılan gezegen, Dünya'dan yaklaşık 500 milyon ışık yılı mesafede. Gezegene bu adın verilmesinin nedeni ise iki spiral galaksinin çarpışmasından meydana gelmesi ve iki at arabasının tekerleğini andırmasından geliyor. NASA'nın James Webb Teleskobu Twitter hesabı, bulguyu açıklayan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Tekerleği yeniden icat etme zamanı" diye bir şaka yaptı.

The fine details in the galaxy require Webb's #MIRI instrument, coloured red in the image. MIRI reveals regions in the Cartwheel's dust rich in hydrocarbons, chemical compounds and silicate dust. These regions, resembling spiralling spokes, form the galaxy's skeleton ?? pic.twitter.com/clYe53VwqQ — ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) August 2, 2022

James Webb Uzay Teleskobu'nun yakaladığı son görüntü, solda iki küçük sarmal gök ada ile bir tekerleği andıran büyük, pembe ve benekli bir gök adayı gösteriyor. Şu zamana kadar gözlem gücünün az olması nedeniyle bu galaksi hakkında bilgi sahibi olmak zordu.

Galaksi hakkında bilinen tek şey, merkezde küçük bir spiral galaksi olduğuydu. Bunun dışında etrafında da farklı renklerde katmanın var olduğu bilinmekteydi. Bunların yanı sıra ajans, aynı galaksinin farklı bir fotoğrafını daha paylaştı. Bu paylaşımın nedeni ise iki görselin farklı araçlar tarafından çekildiğini göstermek.

Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği görüntüde mavi, sarı ve turuncu renkler ağırlık şekilde yer alıyor. James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen görüntüler ise gök cisminin henüz bir geçişte olduğunu gösteriyor. Ayrıca bilim insanları, bu yeni görüntüler sayesinde galaksinin geçmişi hakkında çeşitli bilgilere ulaşmayı amaçlıyor.

