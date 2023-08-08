James Webb Uzay Teleskobu İlginç Görüntüler Yollamaya Devam Ediyor

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından gönderilen ilginç görüntülerden biri, uzay boşluğunda dev bir soru işaretini andıran kozmik cismi gözler önüne serdi. Bu fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ilginç görüntüler yollamaya devam ediyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) paylaştığı yeni görüntü, uzay boşluğunda dev bir soru işaretini andıran kozmik cismi gözler önüne serdi. Bu fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı.

Uzaydaki soru işareti galaksi çifti olabilir mi?

Avrupa Uzay Ajansı tarafından geçen hafta yayınlanan görüntü, Vela takımyıldızında yer alan bir yıldız çiftini gösteriyor. Gök bilimcilerin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 1470 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve henüz oluşumunun ilk aşamalarında.

Webb teleskobunu kontrol eden Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden gelen açıklamada, bu yıldızın ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Araştırmacılar, çarpık bir galaksi veya birbiriyle etkileşim halinde olan bir çift galaksinin birleşmesi/ayrılması olabileceğini düşünüyor.

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Nesnenin kendine özgü kırmızı-turuncu tonu, son derece uzakta yer alan bir galaksi veya galaksiler olma ihtimalini güçlendiriyor. Ancak "soru işaretinin" ne olduğunu belirlemek için daha fazla gözlem yapılması gerekiyor.

2021'de fırlatılan 10 milyar dolarlık Webb teleskobu, kendisinden önceki tüm araçlardan daha derinleri ve zaman olarak daha gerisini görebiliyor. Geçtiğimiz yıl Webb, ikonik Halka bulutsusu'nun daha önce görülmemiş ayrıntıları ortaya çıkardı.

Webb, kızılötesi ışığıyla evreni incelemesi yeni soruları da beraberinde getiriyor. Gök bilimciler uzay ile ilgili bilgilerimizi zorlayan daha fazla keşif yapmasını da bekliyor.

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