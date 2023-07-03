İstanbul Enerji, Dünya Yenilenebilir Enerji Günü'nü kutladı

İstanbul Bbüyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Enerji, tarih ve teknolojiyi birleştiren özel bir etkinlikle, Dünya Yenilenebilir Enerji Günü'nü Müze Gazhane'de kutladı. İstanbul Enerji Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, "Yenilenebilir enerji teknolojilerinin öneminin her geçen gün arttığını görüyoruz. İstanbul Enerji olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yeşil, adil ve yaratıcı İstanbul vizyonuyla temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için enerji yatırımları yapıyor ve yaygınlaştırılması için yoğun çabalar ortaya koyuyoruz" dedi.

İBB iştiraki İstanbul Enerji, tarih ve teknolojiyi birleştiren özel bir etkinlikle Dünya Yenilenebilir Enerji Günü'nü Müze Gazhane'de kutladı. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin gücünü ve sürdürülebilir bir geleceğin önemini vurgulayan bu özel etkinlikte İstanbul Enerji Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, İ.-İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, YTÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra Yumurtacı ve Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın'ın da katıldığı İklim-Enerji Paneli düzenlendi. Etkinlik kapsamında İklim Müzesi gezileri düzenlenirken, yenilenebilir enerji ekipmanlarından oluşan ürünler sergilendi. Ayrıca etkinlikte solo konser düzenlendi.

"İSTANBUL ENERJİ OLARAK, YOĞUN ÇABALAR ORTAYA KOYUYORUZ"

İstanbul Enerji Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, etkinlikte yaptığı konuşmada, özellikle iklim değişikliği süreçlerinde doğanın bozulması ve yaşamsal risklerle karşı karşıya olduğumuz süreçte, "Yenilenebilir enerji teknolojilerinin öneminin her geçen gün arttığını görüyoruz. İstanbul Enerji olarak, İBB Belediyemizin yeşil, adil ve yaratıcı İstanbul vizyonuyla temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için enerji yatırımları yapıyor ve yaygınlaştırılması için yoğun çabalar ortaya koyuyoruz, dedi.

"ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ DÜNYAYI BİR FELAKETTEN KURTARACAĞI GİBİ GELECEK NESİLLERE YAŞANABİLİR BİR ORTAM SAĞLAYACAK"

İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, çevre koruma ve enerji verimliliği üzerinde dururken, dünyada seyreden çevresel felaketlerin etkilerine ve İBB'nin SECAP faaliyetlerini özetledi. Erdinçler, "Yenilenebilir enerji, sadece enerji tüketimimizi değil, aynı zamanda çevredeki yıkıcı etkileri ortadan kaldıracak çözümleri beraberinde getiriyor. Doğru bir atık yönetimi modeli ve çevre yönetim kültürü ile birlikte temiz enerji dönüşümü dünyayı bir felaketten kurtaracağı gibi gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam sağlayacak" diye belirtti.

"TEKNOLOJİLER, ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK"

Yıldız Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra Yumurtacı, konuşmasında yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişimle birlikte sektörün nitelikli insan kaynakları ihtiyacına dikkat çekerek, üniversitelerin ve meslek okullarının bu konudaki rollerine ilişkin görüşlerini paylaştı. YTÜ'nin enerji sektörüne dönük eğitim programlarını ve sektörle iş birliğine de değinen Zehra Yumurtacı, "Yenilenebilir enerji teknolojileri, mühendislik alanında önemli ilerlemeler kaydediyor ve bu teknolojiler, enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek" dedi.

Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın, yenilenebilir enerji teknolojilerinde kojenerasyon teknolojilerindeki gelişmeleri paylaşarak, dünyada ve Türkiye'de bu alandaki yatırımlara ilişkin örnekler verdi. İleri mühendislik teknolojilerinin çalışma alanı olan kojenerasyonun verimli enerji üretim alanlarından biri olması sebebiyle, bu alandaki yatırımların artması ve nitelikli insan kaynağına çok fazla ihtiyaç olduğunu belirtti.