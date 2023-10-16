İstanbul'da düzenlenen konferans, dünya çapında deprem erken uyarı sistemleri konusunda çalışan bilim insanlarını bir araya getirdi. Konferansta deprem erken uyarı sistemleri ele alındı ve uzmanlar sunumlar yaptı.

İstanbul'da düzenlenen "5. Uluslararası Deprem Erken Uyarı Konferansı", dünya çapında deprem erken uyarı sistemleri konusunda çalışan bilim insanlarını bir araya getirdi.

İstanbul, İstanbul Teknik, Boğaziçi ve Kocaeli üniversitelerinin katkılarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Florya Yerleşkesinde gerçekleştirilen konferansa, Türkiye'deki uzmanların yarı sıra ABD, Japonya, Kanada, Birleşik Krallık, İtalya, Romanya ve Çin'den 21 bilim insanı katıldı.

İlki 2005'te ABD'de düzenlenen, belirli aralıklarda ABD, Japonya ve Güney Kore'de gerçekleştirilen konferansın bugünkü oturumlarında deprem erken uyarı sistemleri ele alındı.

Konferansın açılışında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 1868'de Sultan Abdülhamid tarafından kurulan rasathanede İtalya'dan getirilen cihazlarla deprem araştırmaları yapıldığını söyledi.

Kandilli Rasathanesi'nin bu yıl 155. yılını kutladığını aktaran Özener, şu bilgileri verdi:

"1999 yılında 30 sismik istasyonumuz bulunuyordu ancak şimdi 488 sismik istasyonumuz var. Bunların içerisinde gözlem istasyonlarımız, erken uyarı istasyonlarımız gibi farklı sensörlerimiz bulunuyor. Sismik istasyonlarımızın 264 tanesi Marmara'da İstanbul kıyılarında bulunuyor. 1900 yılından 2023'e kadar 3,0 ila 3,9 arasında 52 bin 483 deprem oldu, 7,0 ila 7,9 arasında 20 deprem meydana geldi."

Özener, tsunamileri izlemek için de Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin kurulduğunu aktardı.

ABD'deki erken uyarı sistemini anlattı

Kaliforniya Berkeley Üniversitesinden akademisyen Prof. Dr. Richard Allen da erken uyarı sisteminin yeni bir yöntem olduğunu söyledi.

Deprem erken uyarı sistemi için Amerika'da akıllı telefonlara indirilebilen birden fazla aplikasyon bulunduğunu anlatan Allen, "Erken uyarı sistemlerine baktığımızda 2019 ila 2023 yılları arasında 89 deprem uyarısında bulunulduğunu görüyoruz. Bu uyarılardan yalnızca 3'ü yanlış alarmdı. Şiddeti çok yüksek olmayan 8 deprem ise kaçırıldı. İnsanlar için oldukça faydalı bir uygulama. Hem depremin şiddetini veriyor hem de kullanıcılardan bilgi toplanıyor. Mesela uygulamayı kullananlar depremi hissedip hissetmediği yönde bir geri bildirim yapabiliyor." diye konuştu.

"Bölgenin tamamı önemli riskler taşıyor"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ise İstanbul'un kırılgan bir yapı stoku olduğunu, bunun yanında kırılgan bir altyapı sisteminin bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Bunları depreme hazırlamanın çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Gökce, "Israrla biz depremi İstanbul üzerinden okuyoruz. Ancak Marmara Bölgesi ve Bursa belki de İstanbul'dan daha tehlikeli bir nitelik taşıyor. Bölgenin tamamı önemli riskler içeriyor. Öyle bir depremin yaklaşık 30 milyonluk bir nüfusu etkiyebileceğini ve Türkiye için bir milli güvenlik sorunu olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla bir yandan depremin yaratacağı etkileri en aza indirebilmek için altyapısını hazırlamak diğer yandan da kırılgan yapı stokunun zayıflıklarını azaltmak ve bulunduğu yerde güçlendirmek önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Konferansta, "2023 Kahramanmaraş Depremleri", "Deprem Erken Uyarı Sistemlerinde Küresel Uygulama Durumları", "Deprem Erken Uyarı Sistemlerinde Seferberlik Planı", "Deprem Erken Uyarı Sistemlerinde Sismik Network" ve "Deprem Erken Uyarı Sistemlerinde Yeni Teknolojiler ve Algoritmalar" konuları ele alınıyor.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın video mesajı gönderdiği konferansta, Kocaeli Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şerif Barış ile Türkiye'den ve diğer ülkelerden katılan uzmanlar sunumlar yapacak.