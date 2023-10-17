İşinizi profesyonelliğe taşıyın! Personel takip yazılımları ve uygulamaları nedir?

Personel Takip yazılımları ve uygulamaları nedir, ne için kullanılır, neden gereklidir? İşte Kickidler Personel Takip Programı...

Günümüz iş dünyasında, personel yönetimi ve insan kaynakları süreçleri, her ölçekte işletme için kritik bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla bu süreçlerin verimli bir şekilde yönetilmesi, işletmelerin başarısı için oldukça önemlidir.

İnsan kaynakları departmanları, personel takip yazılımları ve uygulamaları sayesinde görevlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmektedirler. Bu yazımızda ise personel takip yazılımları ve uygulamalarının ne olduğunu, ne için kullanıldığını ve neden gerektiğini inceleyeceğiz.

Personel takip yazılımları ve uygulamaları nedir?

Personel takip yazılımları ve uygulamaları, işletmelerin çalışanlarına ilişkin verileri toplamak, saklamak, analiz etmek ve raporlamak için kullanılan araçlardır. Bu yazılımlar, insan kaynakları departmanlarına, yöneticilere ve işletme sahiplerine iş gücü yönetimi konularında daha fazla kontrol ve veri sağlıyor. Genellikle bulut tabanlı veya yerel olarak kullanılabilen yazılımlar ve web tabanlı uygulamalar şeklinde sunuluyor.

Personel takip yazılımları ve Uygulamaları Ne İçin Kullanılır?

İş zaman takibi

Bu yazılımlar, personel yönetimi süreçlerini otomatikleştirir ve veri girişi hatalarını azaltır. Bu da insan kaynakları personelinin daha fazla verimli çalışmasını sağlıyor.

İzin ve izin yönetimi

Çalışanların izin taleplerini elektronik olarak göndermelerini ve yöneticilerin bu talepleri onaylamalarını veya reddetmelerini, aynı zamanda izinlerin düzenli ve adil bir şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Performans değerlendirmesi

Personel takip yazılımları, çalışanların performans hedeflerini belirlemelerine ve bu hedefleri izlemelerine yardımcı oluyor. Bu da performans değerlendirmelerinin objektif ve veriye dayalı bir şekilde yapılmasına katkı sağlıyor.

Eğitim ve gelişim

İşletmeler, çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını yönetebilirler. Bu yazılımlar, eğitim programlarını planlama, kayıt altına alma ve değerlendirme konularında da destek sağlıyor.

Maaş ve ücret hesaplama

Çalışanların maaşları, primleri, kesintileri ve ödenekleri otomatik olarak hesaplanır. Bu da maaş süreçlerinin hızlı ve hatasız bir şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Personel takip yazılımları neden gereklidir?

Personel takip yazılımları ve bu uygulamalarının işletmeler için gerekliliği birçok nedenle açıklanabilir:

Verimlilik artışı

Yasal uyumluluk

İşgücü analitiği

Hata azaltma

İnsan kaynakları analizi

Personel takip yazılımları ve uygulamaları, işletmelerin insan kaynakları yönetimini modernize etmek, verimliliği artırmak ve yasal gerekliliklere uygunluk sağlamak için vazgeçilmez araçlardır. Bu teknolojiler, işletmelerin çalışanlarına daha iyi hizmet vermesine, çalışan memnuniyetini artırmasına ve iş sonuçlarını iyileştirmesine yardımcı oluyor.

Bu nedenle, işletmelerin bu araçları etkin bir şekilde kullanmaları, rekabetçi bir avantaj elde etmelerine katkı sağlıyor. Kickidler Personel Takip Programı da ilk olarak 2013'te hayatımıza giren, çalışanların iş bilgisayarlarındaki etkinliklerinin takibinin yapılmasını sağlayan bir yazılımdır.

Kickidler, iki temel amaca yönelik hizmet sunuyor. İlk amacı personellerin çalışma performansları hakkında yazılı ve görsel öğelerden oluşan net veriler sunmak. İkinci amacı ise şirketlerdeki bilgi güvenirliğini arttırmak ve net veriler ile şüpheye mahal vermemek.

Kickidler'in çözüm sunduğu bazı problemler;

Çalışanların, departmanların, departman müdürlerinin ve şirketin genel verimliliğinin değerlendirilmesi

Detaylı çalışan performans takibi (Verimlilik/ Verimsizlik/Hareketsizlik Süreleri)

Anlık ve geçmişe ait ekran ve tuş kayıtları

Çalışanların bilgisayar faaliyetlerinin ayrıntılı görsel ve yazılı verileri

Kaybolan kurumsal verileri kurtarma (oturum açma bilgileri ve şifreler gibi)

Bilgi güvenliğinin arttırılması, içeriden gelen tehditlerin zamanında tespiti

Çalışan bilgisayarının uzaktan kontrolü

Kickidler Personel Takip Programı'nın sahip olduğu bazı raporlar ve özellikler

Faaliyet Arşivi

Faaliyet arşivi raporu, çalışanların aktiveleri ve akışı içeresindeki verimliklerini anlamanıza yardımcı olur. Bu rapor sayesinde çalışanınızın ziyaret ettiği web sayfalarının linklerini, kullandıkları programlardaki başlıkları elde edebilir, bu sayfalarda ya da programlarda ne kadar süre geçirdiklerine bakabilirsiniz. Örneğin çalışanınızın YouTube'da izlediği videonun iş amaçlı mı yoksa eğlence amaçlı mı olduğunu video linkini alıp kontrol ederek anlayabilirsiniz.

Uzaktan kontrol

Kickidler'da yer alan uzaktan kontrol özelliği sayesinde, kurum içi bir bağlantı programına sahip olacaksınız. Bu sayede yüklenmesi gereken programları ve güncellemeleri oturduğunuz yerden tek bir bilgisayarla yapabilir, personelinize teknik destek sağlayabilirsiniz.

3.Program/Web sayfalarını sınıflandırma özelliği

Program ve web sayfaları sınıflandırarak (Verimli/Verimsiz/Nötr) tek bir bakışla hem çalışanın nasıl bir tempo ile çalıştığını anlayabilir hem de verimli mi yoksa verimsiz mi çalıştığını görebilirsiniz.

Canlı ekran takibi

Canlı Ekran Takibi özelliği sayesinde anlık olarak kullanıcıların ekran hareketlerini görebilirsiniz. Açık olan programların listesine ulaşabilir, birden fazla monitöre sahipse diğer monitörleri de takip edebilirsiniz. Eğer açık olan bilgisayarlarda mouse veya klavyede bir hareket yoksa, sayaç devreye girer ve bu sayede kaç dakikadır çalışanınızın çalışmadığını görebilirsiniz. Geçmiş sekmesine gelerek geçmiş günlerin kayıtlarına erişebilirsiniz.

Tuş Kaydı

Kickidler'ın Tuş Kaydı özelliği çalışanınızın ekran klavyesi dahil yazdığı her şeyi nerede ve ne zaman yazdığını kaydetmektedir. Tuş kaydı raporunu sistem tuşlarını içerecek şekilde (CTRL, ALT vb.) ya da sistem tuşları olmadan alabilirsiniz. Belirli bir kelimeyi aratabilir ya da belirli bir uygulama/sitenin adını yazarak tuş kaydı raporunu filtreleyebilirsiniz.

Bildirim Raporları

Kickidler Yazılımı, çalışanlarınızın faaliyetleri hakkında sizi otomatik olarak bilgilendirebilir. Örneğin bir çalışanınızın, bir departmanınızın ya da tüm şirketinizin sosyal medya platformlarında vakit geçirdiklerinde haberdar olmak istiyorsanız, bunun için bir bildirim oluşturabilirsiniz ve isterseniz çalışanınıza otomatik bir mesaj gönderebilirsiniz. Çalışanlarınızın aldığı tüm bildirimlere Kickidler'ın raporlar sekmesinden ulaşabilirsiniz. Bu sayede her zaman personellerinizi takip etmek zorunda kalmadan gönül rahatlığı işlerinize devam edebilirsiniz.

Mac-Linux-Windows uyumu

Kickidler Yazılımı, Windows, Mac ve Linux bilgisayarlarında kullanılabilmektedir. Gerekli uyumluluklara sahiptir.

Kickidler öz kontrol

Kickidler Öz Kontrol özelliği sayesinde, sizin yetkilendirmeniz durumunda çalışanlarınız kendi istatistikleri görebilirler. Gerektiğinde çalışanlarınız bilgisayarlarından veri toplanmasını durdurabilirler (Opsiyonel özelliktir, kapatabilirsiniz). Tüm bu opsiyonel özellikleri bir çalışana özel, departmana özel veya tüm şirket için uygulayabilirsiniz.

Kickidler'a burayı tıklayarak kayıt olabilir ve 14 gün boyunca ücretsiz olarak istediğiniz kadar bilgisayarda test edebilirsiniz.