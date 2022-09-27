iPhone modelleri yıllar içerisinde ne kadar gelişti?

Model ismiİşlemciRAM (GB)P-Core E-Core Transistör (Milyar)GPU çekirdekleri Neural Engine çekirdekleri iPhone 14 ProA16 Bionic62416516iPhone 14A15 Bionic62415516iPhone 13 ProA15 Bionic62415516iPhone 13A15 Bionic42415416iPhone 12 ProA14 Bionic62411.8416iPhone 12A14 Bionic42411.8416iPhone 11 ProA13 Bionic4248.548iPhone 11A13 Bionic4248.548iPhone XSA12 Bionic3246.948iPhone XRA12 Bionic3246.948iPhone XA11 Bionic3244.332iPhone 8A11 Bionic2244.332

Modeller arasındaki farkı ortaya koymak için telefonların ortaya koyduğu performans skorlarına bakmak ilk akla gelen yollardan biri. Ancak bu kıyaslamaları yaparken tutarlı kıyaslama araçlarını kullanmak oldukça önem kazanıyor. Bunun için ise Geekbench üzerinden belli başlı testlere bakmayı tercih ettik.

Bu listede tek istisna olarak henüz Geekbench'in listesine girmemiş olan iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri için ise internete sızdırılan Geekbench 5 sonuçlarına göz atıyoruz. Performans odaklı bir araştırma olduğu için bu süreç boyunca Apple'ın gerçekten fark yaratan modellerini bir araya getirdik.

Tek çekirdek testinde, beş yılda çok fazla gelişme olduğu açıkça görülüyor. iPhone X, kıyaslamada 906 puan alırken, yeni iPhone 14 Pro, 1.880 puan ile iki katından fazla performans gösteriyor. A15 kullanmaya devam eden iPhone 14 bile, 1.733'te performansı ile iPhone X'i neredeyse ikiye katlamayı başarıyor.

Çoklu çekirdek testlerinde ise fark daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. iPhone 14 Pro, sahip olduğu 5.317 puan ile iPhone X'ten neredeyse 2,5 kat daha hızlı. iPhone 8 ile karşılaştırdığımızda bu fark 2.8'lere çıkıyor.

Grafiklere geçtiğimizde de sonuçlar çok farklı değil. iPhone X, 3.890 puan ile fena bir performans göstermezken, iPhone 11 Pro, aldığı 7.315 puan ile iPhone X'i neredeyse ikiye katlıyor. En üst seviyede, iPhone 14 Pro ise aynı testte 15.739 puan almayı başardı. Bu da iPhone X'ten 4 kat daha iyi performans gösterdiği anlamına geliyor.

Apple, uzun yıllardır 4 verimlilik çekirdeği ve 2 performans çekirdeği ile CPU yapılandırmasını koruyor. Ancak şirket zaman içerisinde çekirdeklerinin saat hızlarını kademeli olarak artırmış durumda. Bu da son 5 sene içerisinde önemli performans artışları ortaya koyuyor.

iPhone X, 2.39GHz hızında performans çekirdeğine ve 1.19GHz verimlilik çekirdeğine sahip. Yıllar geçip günümüze gelindiğinde ise A16 Bionic'te 3.46GHz performans çekirdekleri ve 2.02GHz verimlilik çekirdekleri ile karşılaşıyoruz.

Bu tür örnekler farklı testler ile çoğaltılabilir. Ancak iPhone modelleri yıllar içerisinde performans anlamında önemli bir ilerleme kaydettiği açık bir şekilde görülüyor. Apple her ne kadar tasarım olarak tartışılıyor olsa da telefonlarının performanslarını her geçen yıl önemli ölçüde artırıyor.

Önümüzdeki yıllarda da Apple'ın çok daha güçlü telefonlarla karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Peki siz iPhone modellerinin gösterdiği performans konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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