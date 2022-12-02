iPhone Kaza Algılama özelliği, kaykaycıları zor durumda bırakıyor

Apple, iPhone 14 serisiyle birlikte Kaza Algılama özelliğini de kullanıcılarına sundu. Kaza Algılama özelliği, iPhone kullanıcısının kaza geçirdiğini algılıyor ve tepki vermediği takdirde polisi arayarak bildirimde bulunuyor. Fakat bu özellik, Apple müşterilerinin kaza dışında ek olarak farklı durumlarda da otomatik olarak devreye giriyor. Öyle ki polisler, bu duruma gün geçtikçe alışmaya başladı ve yanlış yönlendirme yapsa bile yine de özelliğin devre ışı bırakılmaması gerektiğini söylüyor.

Apple sözcüsü, Kaza Algılama özelliğini geliştireceklerini açıkladı

Acil durum görevlileri, iPhone 14 kullanan ve kaykay yapan kişilerin Kaza Algılama özelliği sayesinde son zamanlarda oldukça fazla bildirim geldiğini açıkladı. Kaza Algılama teknolojisi, herhangi bir farklı durum algılarsa cihaz sahibine bildirim gönderiyor ve yirmi saniye geri dönüş alamadığı durumda da bulunduğu yerin konumunu acil durum ekiplerine yolluyor.

Acil durum ekipleri, kaza yapmayan kaykaycılardan gelen çağrılara cevap verdiklerinde genellikle geri dönüş almadıklarını açıkladı. Çünkü Kaza Algılama özelliği, kişiden bağımsız olarak otomatik bildirim gönderiyor ve cihaz sahibi bu durumun çoğu zaman farkında bile olmuyor.

Apple'dan tarihi rekor! iPhone satışları zirvede

Acil durum görevlileri, yanlış çağrılara rağmen yine de hayati önem taşıyan Kaza Algılama özelliğini devre dışı bırakılmaması gerektiğine inanıyor. Konuyla ilgili kolluk kuvvetleri şu açıklamayı yapıyor:

"Bu özelliği kapatmanızı istemiyoruz. Güvende olmanı tercih ederiz. Bu aramayı yanıtlamayı umursamıyoruz çünkü gerçekten bir şey olduysa, size ulaşabilmek istiyoruz."

Bir Apple sözcüsü ise konuyla ilgili iPhone 14 Kaza Algılama'nın ciddi kazaları tespit etmede son derece doğru çalıştığını ve şirketin özelliği geliştirmek için devam edeceklerini açıkladı. Kaza Algılama özelliği, Ekim ayında yine bir kadının hız trenine bindiğinde yanıltıcı bindirim göndermesiyle gündem olmuştu.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone 14 Kaza Algılama özelliğini nasıl buluyorsunuz ve sizce hangi yönlerden geliştirilmeli? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.