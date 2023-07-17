iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde bizleri neler bekliyor?
Teknoloji Haberleri
Apple, eylül ayında düzenleyeceği etkinlik ile iPhone 15 modellerini tanıtacak. Peki yeni nesil iPhone modellerinde bizleri neler bekliyor?
Apple, eylül ayı ile birlikte yeni nesil iPhone modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Özellikle standart iPhone 14 modellerinde fazla bir değişiklik yapmaması ile eleştirilen Apple, iPhone 15 ile kendisini affettirmek istiyor. Bu yüzden iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde önemli yenilikler bizleri bekliyor.
iPhone 15 modelleri hangi yeniliklere ev sahipliği yapacak?
iPhone 15 modelinin tanıtılmasına yaklaşık 2 aylık bir süre olsa da telefon ve özellikleri hakkında birçok yeni iddia ortaya atılmış durumda. USB-C, periskop lens teknolojisi ve yeni bir işlemci iPhone 15 için yapılan en ciddi iddialar arasında. Henüz yeni nesil telefon tanıtılmamış olsa da şimdiden iPhone 15 modelleri hakkında önemli bilgilere ulaşmış durumdayız.
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Ekran
Apple önceki modellerde olduğu gibi büyük bir tasarım değişikliği yapmayacak iPhone 15 modellerinin de iPhone 14'ün izinden gitmesi bekleniyor. Ancak bu sefer Dynamic Island'ı tüm modellerde görme fırsatı yakalayacağız. Bildiğiniz üzere Apple, Dynamic Island'a mevcut iPhone 14 serisinde sadece Pro versiyonlarda yer veriyor.
Diğer yandan ekran teknolojisi ve boyutlarını koruyacak olan Apple, ekran çerçevelerini ise inceltecek. Daha ince ekran çerçeveleri ile daha şık bir tasarıma kavuşacak olan yeni nesil iPhone modelleri diğer yandan boyut anlamında ise az da olsa küçülecek.
Batarya
iPhone 15 serisi önemli ölçüde daha büyük pillere sahip olacak. Son gelen bilgilere göre iPhone 15, yüzde 18 daha büyük bir bataryaya sahip olacak. iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro, yüzde 14 daha büyük bir pil ile sunulurken iPhone 15 Pro Max'ın ise yüzde 12 daha büyük bir pile sahip olacağı belirtiliyor.
Renk seçenekleri Apple, her yeni nesil iPhone modelinde yeni renk seçeneklerini de ortaya koyuyor. iPhone 15 modellerinde de bu durum değişmeyecek. Alınan son bilgilere göre iPhone 15 modelleri standart renklere ek olarak 'nane yeşili' olarak adlandılan bir seçeneğe kavuşacak. Diğer yandan 15 Pro modelleri ise bu yıl özel renk olarak koyu kırmızı ile karşımıza çıkacak. iPhone 15 Pro modellerinin ayrıca gri tonlara sahip bir mavi renk seçeneğine de sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Titanyum çerçeve Yapılan iddialara göre Apple, yeni nesil iPhone modellerini en tepesinde yeni bir gövde malzemesi sunacak. Buna göre iPhone 15 Pro Max, titanyum bir çerçeve ile karşımıza çıkacak. Apple, bilindiği gibi iPhone 14 Pro Max'te paslanmaz çelik alaşımına yer vermişti. Titanyum ise çeliğe göre daha sağlam ve hafif yapısı ile iPhone 15 Pro Max'e daha farklı bir boyut kazandıracak. USB-C Uzun zamandır konuşulan Lightning girişlerin USB-C'ler ile değiştirilmesi iPhone 15 modelleri ile birlikte büyük bir ihtimalle gerçeğe dönüşecek. Avrupa'da yapılan yeni düzenlemeye uymak adına Apple'ın böyle bir adım atması zorunlu görünüyor. Son gelen sızıntılar da bu durumu doğrular nitelikte. Kamera Apple'ın "periskop" telefoto lens teknolojisi üzerindeki çalışmaları hakkında birçok söylenti bulunuyor. Bu lensler muhtemelen serinin yeni Pro modellerinde kendisine yer bulacaktır. Periskop lens teknolojisi, 5x ve hatta 10x'lik optik yakınlaştırmaya olanak tanıyor. Ayrıca yeni modelde Pro versiyonun kamera çıkıntısının 3,78 mm ile iPhone 14 Pro Max'a göre yaklaşık yüzde 5 daha büyük olacağı da yapılan iddialar arasında. İşlemci iPhone 15 Pro modellerinin, TSMC tarafından 3 nm üretim sürecinden geçerek daha performanslı ve verimli olan yeni nesil A17 Bionic işlemcilerle donatılması bekleniyor. Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde ise mevcut A16 Bionic işlemciler kullanılacak. Programlanabilir görev tuşu Bilindiği gibi şimdiye kadarki tüm iPhone modellerinde telefonları sessize almak için şalter benzeri bir kontrol birimi kullanılıyordu. iPhone 15 ile birlikte ise bu kontrol yerini programlanabilir bir tuşa bırakacak. Kullanıcılar bu tuşla telefonun ses ayarını yapabileceği gibi tuşa farklı görevler de atayabilecekler., Fiyat Dünya genelinde yaşanan enflasyon rakamları maalesef iPhone 15 modellerini de olumsuz etkileyecek. Özellike titanyum çerçeve ve yeni nesil işlemciye ev sahipliği yapacak olan iPhone 15 Pro Max'ın fiyatında önemli bir artış bekleyebiliriz. Diğer iPhone modellerinde de yine belli bir miktar artış olması muhtemel görünüyor. iPhone 15 modelleri ve özellikleri hakkındaki kesin bilgilere ise ancak Apple'ın eylül ayında düzenleyeceği etkinlik ile ulaşabileceğiz. Peki siz iPhone 15 ve olası özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
iPhone 13: 3,227mAhiPhone 14: 3,279mAhiPhone 15: 3,877mAhiPhone 13 mini: 2,406mAhiPhone 14 Plus: 4,325mAhiPhone 15 Plus: 4,912mAhiPhone 13 Pro: 3,095mAhiPhone 14 Pro: 3,200mAhiPhone 15 Pro: 3,650mAhiPhone 13 Pro Max: 4,352mAhiPhone 14 Pro Max: 4,323mAhiPhone 15 Pro Max: 4,852mAh
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Renk seçenekleri
Apple, her yeni nesil iPhone modelinde yeni renk seçeneklerini de ortaya koyuyor. iPhone 15 modellerinde de bu durum değişmeyecek. Alınan son bilgilere göre iPhone 15 modelleri standart renklere ek olarak 'nane yeşili' olarak adlandılan bir seçeneğe kavuşacak.
Diğer yandan 15 Pro modelleri ise bu yıl özel renk olarak koyu kırmızı ile karşımıza çıkacak. iPhone 15 Pro modellerinin ayrıca gri tonlara sahip bir mavi renk seçeneğine de sahip olacağı gelen bilgiler arasında.
Titanyum çerçeve
Yapılan iddialara göre Apple, yeni nesil iPhone modellerini en tepesinde yeni bir gövde malzemesi sunacak. Buna göre iPhone 15 Pro Max, titanyum bir çerçeve ile karşımıza çıkacak. Apple, bilindiği gibi iPhone 14 Pro Max'te paslanmaz çelik alaşımına yer vermişti. Titanyum ise çeliğe göre daha sağlam ve hafif yapısı ile iPhone 15 Pro Max'e daha farklı bir boyut kazandıracak.
USB-C
Uzun zamandır konuşulan Lightning girişlerin USB-C'ler ile değiştirilmesi iPhone 15 modelleri ile birlikte büyük bir ihtimalle gerçeğe dönüşecek. Avrupa'da yapılan yeni düzenlemeye uymak adına Apple'ın böyle bir adım atması zorunlu görünüyor. Son gelen sızıntılar da bu durumu doğrular nitelikte.
Kamera
Apple'ın "periskop" telefoto lens teknolojisi üzerindeki çalışmaları hakkında birçok söylenti bulunuyor. Bu lensler muhtemelen serinin yeni Pro modellerinde kendisine yer bulacaktır. Periskop lens teknolojisi, 5x ve hatta 10x'lik optik yakınlaştırmaya olanak tanıyor. Ayrıca yeni modelde Pro versiyonun kamera çıkıntısının 3,78 mm ile iPhone 14 Pro Max'a göre yaklaşık yüzde 5 daha büyük olacağı da yapılan iddialar arasında.
İşlemci
iPhone 15 Pro modellerinin, TSMC tarafından 3 nm üretim sürecinden geçerek daha performanslı ve verimli olan yeni nesil A17 Bionic işlemcilerle donatılması bekleniyor. Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde ise mevcut A16 Bionic işlemciler kullanılacak.
Programlanabilir görev tuşu
Bilindiği gibi şimdiye kadarki tüm iPhone modellerinde telefonları sessize almak için şalter benzeri bir kontrol birimi kullanılıyordu. iPhone 15 ile birlikte ise bu kontrol yerini programlanabilir bir tuşa bırakacak. Kullanıcılar bu tuşla telefonun ses ayarını yapabileceği gibi tuşa farklı görevler de atayabilecekler.,
Fiyat
Dünya genelinde yaşanan enflasyon rakamları maalesef iPhone 15 modellerini de olumsuz etkileyecek. Özellike titanyum çerçeve ve yeni nesil işlemciye ev sahipliği yapacak olan iPhone 15 Pro Max'ın fiyatında önemli bir artış bekleyebiliriz. Diğer iPhone modellerinde de yine belli bir miktar artış olması muhtemel görünüyor.
iPhone 15 modelleri ve özellikleri hakkındaki kesin bilgilere ise ancak Apple'ın eylül ayında düzenleyeceği etkinlik ile ulaşabileceğiz. Peki siz iPhone 15 ve olası özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.