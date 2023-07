iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde bizleri neler bekliyor?

Apple, eylül ayı ile birlikte yeni nesil iPhone modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Özellikle standart iPhone 14 modellerinde fazla bir değişiklik yapmaması ile eleştirilen Apple, iPhone 15 ile kendisini affettirmek istiyor. Bu yüzden iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinde önemli yenilikler bizleri bekliyor.

iPhone 15 modelleri hangi yeniliklere ev sahipliği yapacak?

iPhone 15 modelinin tanıtılmasına yaklaşık 2 aylık bir süre olsa da telefon ve özellikleri hakkında birçok yeni iddia ortaya atılmış durumda. USB-C, periskop lens teknolojisi ve yeni bir işlemci iPhone 15 için yapılan en ciddi iddialar arasında. Henüz yeni nesil telefon tanıtılmamış olsa da şimdiden iPhone 15 modelleri hakkında önemli bilgilere ulaşmış durumdayız.

Ekran

Apple önceki modellerde olduğu gibi büyük bir tasarım değişikliği yapmayacak iPhone 15 modellerinin de iPhone 14'ün izinden gitmesi bekleniyor. Ancak bu sefer Dynamic Island'ı tüm modellerde görme fırsatı yakalayacağız. Bildiğiniz üzere Apple, Dynamic Island'a mevcut iPhone 14 serisinde sadece Pro versiyonlarda yer veriyor.

Diğer yandan ekran teknolojisi ve boyutlarını koruyacak olan Apple, ekran çerçevelerini ise inceltecek. Daha ince ekran çerçeveleri ile daha şık bir tasarıma kavuşacak olan yeni nesil iPhone modelleri diğer yandan boyut anlamında ise az da olsa küçülecek.

Batarya

iPhone 15 serisi önemli ölçüde daha büyük pillere sahip olacak. Son gelen bilgilere göre iPhone 15, yüzde 18 daha büyük bir bataryaya sahip olacak. iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro, yüzde 14 daha büyük bir pil ile sunulurken iPhone 15 Pro Max'ın ise yüzde 12 daha büyük bir pile sahip olacağı belirtiliyor.