iPhone 15 Ekran Sorunları ve Tedarik Sorunları

Son yıllarda özellikle telefon ve otomobillerde "tedarik sorunları" başlıklı bir kavram hayatımıza girdi. Hatırlarsınız iPhone 14 serisi bu sene piyasaya ilk sürüldüğünde ciddi bir stok sıkıntısı yaşamıştı. Benzer bir problem çok daha büyüğünü iPhone 15 serisinde de yaşayacağız. Peki bunun sorumlusu kim? İşte iPhone 15 tedarik sorunları ve detayları…

LG'nin ürettiği ekranlar testlerde başarısız oldu!

LG Display ve Samsung tarafından yeni iPhone 15 serisi için ekran üretimi başladı. Apple iPhone 15'in tasarımında diğer cihazlarında kullanmadığı yeni bir tasarım diline geçiş yapıyor. Kasa oranlarını aynı tutmak isteyen Apple, iPhone 15'in çerçevelerini incelterek ekran büyüklüğünü arttırdı. Yani aynı kasa fakat daha büyük bir ekran bizleri iPhone 15 serisinde karşılayacak.

Tabi geçtiğimiz senelerde iPhone 11, 12, 13 ve 14 serilerindeki kasa oranları ekran büyüklüğüne göre değişmekteydi. Apple kasaları inceltmek yerine ekran oranlarıyla oynayarak daha büyük ekranlar elde ediyordu. Ancak iPhone 15 serisinde kasa kenarlarını inceltmek yeni sorunlarında ortaya çıkmasına sebep oldu. Ayrıca iPhone 15 yeni ekranları ile yapılan testlerin sonucunda başarısız oldu.

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Gelen raporlar LG tarafından üretilen iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ekranları ekranın metal kasaya entegre edildiği esnada yapılan testlerde başarısız olduğunu belirtiyor. Ekranların kasaya entegre sırasında çıkan bazı sorunlar ekranın dayanıklılığını düşürüyor. Ayrıca toz ve suya karşı dayanıklılıkla ilgili sorunlarda ortaya çıkartıyor. Apple bu kapsamda LG tarafından üretilecek olan ekranların tasarımını değiştiriyor.

Konuyla ilgili olarak Samsung'un ürettiği ekranlara bakıldığında bu tarz bir haber paylaşılmadı. Samsung tarafından üretilen ekranlarda böyle bir sorun yaşanmıyor. Diğer haber mecraları ekran sorunlarından ötürü Apple'ın iPhone 15 tanıtımını geciktireceğini söylüyor.

Ancak LG tarafından üretilen ekranlarda sorun çıkması tanıtıma engel değil. Apple ilk etapta iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin stoklarını kısıtlı tutarak tedarik sürecini yavaşlatacak. Daha sonra üretilen yeni paneller ile birlikte tedarik sorunları da ortadan kalkacak. Peki siz iPhone 15 ekran ve tedarik sorunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…