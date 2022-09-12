iPhone 14 Plus siparişleri hayal kırıklığı yarattı!

Hem tasarım hem de performans anlamında öne çıkan iPhone 14 Pro modelleri, standart versiyonları gölgede bırakmış gibi görünüyor.

Apple, geçtiğimiz hafta iPhone 14 modellerini tanıttı. 4 farklı versiyona yer veren şirket, Pro modelleri ile öne çıkarken, Plus versiyonuyla da büyük ekran isteyen kullanıcıları hedefliyor. Aynı zamanda batarya performansıyla da öne çıkan iPhone 14 Plus şimdiye kadar beklentileri karşılayamamış görünüyor.

iPhone 14 Plus oldukça düşük sipariş rakamları ile karşı karşıya

Apple, 9 Eylül ile birlikte çoğu bölgede yeni iPhone modellerini ön siparişe açmıştı. Geçen sürenin ardından yeni akıllı telefonların siparişleri hakkında da bilgiler gelmeye başladı. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri sipariş sayısı ile sınıfta kalmış olabilir.

iPhone 14 batarya kapasiteleri ortaya çıktı!

Kuo, Pro ve standart modeller arasındaki makası açan Apple'ın bu stratejisinin şimdilik tutmadığını dile getiriyor. Diğer yandan ise iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri şimdiye kadar seleflerine göre biraz daha iyi bir performans sergilemiş durumdalar.

Pro modelleri için öngörülen 4 haftayı aşan teslimat bekleme süreleri, iyi bir talep olduğunun kanıtı niteliğinde. Apple, artan talebe göre iPhone 14 Pro modelleri için üretim adetlerini artırabilir. Diğer yandan ABD'li üreticinin iPhone 14 ve iPhone 14 Plus siparişlerini azaltabileceği konuşulmaya başlandı.

Kuo, ?iPhone 14? ve ?iPhone 14? Plus için ön sipariş sonuçlarının üçüncü nesil iPhone SE ve iPhone 13 mini'den daha kötü olduğunu vurguladı. Apple, düşük talep nedeniyle 2022'nin ilk yarısında hem üçüncü nesil ?iPhone SE? hem de ?iPhone 13? mini siparişlerini durdurmuştu.

İki standart modele olan talep artmaz ise Apple, Kasım ayı itibarıyla ?iPhone 14? ve ?iPhone 14? Plus siparişlerini iptal edebilir. ?iPhone 14? ve ?iPhone 14? Plus'ın lansman tarihlerinde mağazalarda yer alması bekleniyor. Bu durum da, akıllı telefonlara gösterilen düşük ilginin kanıtı niteliğinde. Özellikle iPhone 14 Plus için ön sipariş sonuçlarının oldukça başarısız olduğunu belirten Kuo, Apple'ın segmentasyon stratejisinin başarısız olduğunu dile getirdi.

Apple, iPhone 14 modelleri ile birlikte standart ve Pro versiyonlar arasındaki farkı açmıştı. Hem tasarım hem de performans anlamında öne çıkan Pro modelleri, standart versiyonları gölgede bırakmış gibi görünüyor. Peki siz Apple'ın model stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.