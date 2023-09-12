iOS 15.7.9 Güncellemesi Yayınlandı

Apple, 12 Eylül tarihinde düzenleyeceği Wonderlust etkinliğiyle birlikte iPhone 15 serisini ve iOS 17 arayüzünü resmi olarak tanıtacak. Ancak etkinliğe bir gün kalmışken, iOS 15 kullanıcılarını sevindirecek bir güncelleme yayınlandı. Peki iOS 15.7.9 paketi neler sunuyor?

Apple, 12 Eylül tarihinde düzenleyeceği Wonderlust etkinliğiyle birlikte iPhone 15 serisini ve iOS 17 arayüzünü resmi olarak tanıtacak. Ancak etkinliğe bir gün kalmışken, iOS 15 kullanıcılarını sevindirecek bir güncelleme yayınlandı. Peki iOS 15.7.9 paketi neler sunuyor?

iOS 15.7.9 güncellemesi dağıtıma çıktı

Apple ; iOS 17 Beta'sı, iOS 16'nın kararlı sürümleri derken milyonlarca kullanıcıyı güncel tutmaya çalışıyor. Son olarak iOS 15 kullanan cihazlar için yeni bir paket dağıtıma çıktı. Bu pakette iOS 15.7.9'a ek olarak; iPadOS 15.7.9, macOS 12.6.9 ve macOS 11.7.10 sürümleri de erişime açıldı.

iOS 15.7.9 güncellemesiyle birlikte yeni bir özellik sunulmadığını belirtelim. Apple ayrıntılı bir açıklama paylaşmamış olsa da, kullanıcılar için bazı güvenlik açıklarının giderildiği düşünülüyor.

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Eğer hala iOS 15 tabanlı bir iPhone kullanıyorsanız Ayarlar >Genel >Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek yeni paketi indirebilirsiniz. Henüz güncelleme görünmüyorsa önümüzdeki birkaç gün içerisinde otomatik olarak erişime açılacaktır.

Son araştırmalara göre iPhone modellerinin yüzde 81'i şu anda iOS 16 kullanıyor. iOS 15 oranı ise yüzde 15 civarına gerilemiş durumda. iOS 16'nın iPhone 8 veya daha üst cihazlarda desteklendiğini belirtmek gerekiyor.

Son günlerde tüm gözler iPhone 15 lansmanına çevrilmiş durumda. iOS 17, iPadOS 17, iPhone 15 serisi ve daha fazlasının 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20: 00'da yapılacak etkinlik ile görücüye çıkacağını hatırlatalım. ShiftDelete.Net YouTube kanalından yapılacak canlı yayınla etkinliği Türkçe olarak izleyebilirsiniz.

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