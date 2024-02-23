Intel, yapay zeka çağının gereksinimlerini karşılamak üzere dünyanın ilk sistem dökümhanesini faaliyete geçiriyor

Intel, yapay zeka çağının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış dünyanın ilk sistem dökümhanesini faaliyete geçiriyor. Bu girişim, Intel'in 2030 yılına kadar dünyanın 2 numaralı dökümhanesi olma hedefine ulaşmak için yol haritasını ve ekosistem ortaklarını genişletme çabasının bir parçası. İşte tüm detaylar…

Intel, Microsoft ve Arm işbirliğiyle yapay zeka çağını şekillendiriyor

Intel Foundry'nin etkinliğinde, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Arm CEO'su Rene Haas ve Open AI CEO'su Sam Altman gibi önemli isimlerin yanı sıra, teknoloji ve yapay zeka alanındaki liderler bir araya geldi.

Intel Foundry, teknoloji, esneklik ve sürdürülebilirlik alanlarında liderlik ederek, müşterilerin yapay zeka hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu çerçevede, Intel 14A işlem teknolojisi, özel düğüm evrimleri ve yeni Intel Foundry Advanced System Assembly Test (ASAT) yeteneklerini içeren bir yol haritası açıkladı.

Microsoft ve Intel, işlemci için güçlerini birleştirdi!

Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın Microsoft'un Intel 18A sürecinde üretmeyi planladığı bir çip tasarımını seçtiği bilgisi de paylaşıldı, bu da Intel Foundry'nin tasarım zaferlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, Synopsys, Cadence, Siemens ve Ansys gibi ekosistem ortakları tarafından sağlanan destekle daha da pekiştirildi.

Bu ortaklar, müşteri tasarımlarını etkinleştirmeye hazır doğrulanmış araçları, tasarım akışlarını ve fikri mülkiyet portföylerini duyurdu. Intel'in bu adımları, müşterilerin çip tasarımlarını hızlandırmaya hazır olduklarını gösteriyor.

Intel CEO'su Pat Gelsinger, yapay zekanın teknoloji ve silikon hakkındaki düşüncelerimizi derinden değiştirdiğini ve Intel Foundry'nin dünyanın en inovatif çip tasarımcıları için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat yarattığını belirtti. Intel, yeni pazarlar yaratma ve teknolojinin kullanımında devrim yaratma potansiyeline sahip.

Intel'in genişletilmiş süreç teknolojisi yol haritası, Intel 14A'yı da içerecek şekilde, birkaç özel düğüm evrimine ilave olarak şirketin öncü düğüm planına eklenmesini içeriyor. Intel, dört yılda beş düğüm (5N4Y) süreci yol haritasına sadık kalarak, 2025 yılında Intel 18A ile işlem liderliğini yeniden kazanmayı bekliyor.

Intel Foundry, Intel 18A, Intel 16 ve Intel 3 dahil olmak üzere çeşitli dökümhane proses nesillerinde tasarım kazanımları ve gelişmiş paketleme dahil olmak üzere ASAT yeteneklerinde önemli bir müşteri hacmine sahip. Bu başarılar, Intel Foundry'nin levha ve gelişmiş paketlemede beklenen ömür boyu anlaşma değerinin 15 milyar doların üzerinde olmasını sağlıyor.

Ayrıca, Intel, Arm ile işbirliği yaparak, Arm tabanlı çipte sistemler (SoC'ler) için en ileri dökümhane hizmetlerini sağlayacak bir "Emerging Business Initiative" (Gelişmekte Olan İşletme Girişimi) ilişkisini temsil eden bilgileri de paylaştı. Bu girişim, Arm ve Intel'in teknoloji geliştirme ve inovasyonu teşvik etmek için gerekli destekleri sunma konusunda önemli bir fırsat sunuyor.

Intel'in sistem dökümhanesi yaklaşımı, fabrika ağından yazılıma kadar tam yığın optimizasyon sunuyor ve sürekli teknoloji iyileştirmeleri, referans tasarımlar ve yeni standartlar aracılığıyla müşterilerin tüm sistemde inovasyon yapmalarını sağlıyor. Intel Foundry, esnek, dirençli, daha sürdürülebilir ve güvenli bir tedarik kaynağı sunarak, müşterilere en zorlu uygulamalara yönelik çözümler tasarlama ve sunma imkanı veriyor.

Bu girişimlerle birlikte, Intel, 2023 yılında fabrikalarında %99 yenilenebilir elektrik kullanmayı, 2030 yılına kadar dünya çapında %100 yenilenebilir elektrik, net-pozitif su ve çöp sahalarında sıfır atığa ulaşmayı ve 2040 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını net sıfırlamayı hedefliyor. Intel'in bu adımları, endüstrinin en sürdürülebilir dökümhanesi olma hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.