Instagram, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı: İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı

Saat 21.30'da herkes gibi Instagram'a giren sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, hesabının kapatıldığını gördü. Duruma tepki gösteren Alpdoğan, "Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış. İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı." dedi.

INSTAGRAM GÜNLER SONRA AÇILDI

Geçtiğimiz hafta erişime kapatılan Instagram, META ve hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından yeniden açıldı. Milyonlarca kullanıcı, yeniden Instagram'a akın etti.

OĞUZHAN ALPDOĞAN'IN HESABI KAPATILDI

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, Instagram'ın erişime açılmasıyla birlikte kötü bir sürprizle karşılaştı. Alpdoğan Instagram'a girdiğinde hesabının kapatılmış olduğunu gördü.

"İÇERİDE 1,5 MİLYON TAKİPÇİ KALDI"

Twitter hesabından paylaşım yapan Alpdoğan duruma isyan etti. Alpdoğan, "Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış. Aloo yetkililer açın hesabımı içeride 1,5 milyon takipçi kaldı alooo" dedi.