Instagram şifremi unuttum! Instagram şifre değiştirme linki nasıl alınır?

"Instagram şifremi unuttum" en çok rastladığımız sorulardan. İşte Instagram şifresi yenileme ve şifre değiştirme linki alma yolları

Instagram, artık çoğumuzun hayatının değiştirilemez parçalarından biri. Paylaşım yapmasak da her gün bazen saatlerce Reels izleyip gönderilerde gezebiliyoruz. Çoğumuz Instagram hesabına otomatik giriş yapıyoruz. Ancak, Google aramalarından da anlaşılacağı üzere Instagram şifresi unutma oldukça sık rastlanan bir durum. Peki ama Instagram şifresini unutma durumunda ne yapmak gerekiyor? Sizler için çok aranan "Instagram şifremi unuttum" ve "şifre değiştirme linki nasıl alınır" sorularının yanıtlarını bir araya getirdik.

Instagram şifremi unuttum ne yapmalıyım? İşte Instagram şifre değiştirme linki alma yolları

Öncelikle Instagram şifresi unuttum sorunun çözümü her platform için ayrı adımlara sahip. Yine telefon ve mail dışında da Facebook hesabıyla giriş yaparak da şifremi unuttum linki almanız mümkün. İşte Android kullanıcıları için Instagram şifre değiştirme linki alma adımları:

Giriş ekranında Giriş yap kısmında Giriş yapmakla ilgili yardım al seçeneğine dokunun.

Kullanıcı adı, e-posta adresi veya telefon bilgilerini girin ya da Facebook ile giriş yap'a dokunun.

İleri'ye dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

Şifrenizi yenilemenize yardımcı olmak için e-postanıza veya telefonunuza bir şifre değiştirme linki gönderilecektir.

iPhone için Instagram şifre değiştirme linki alma adımları biraz daha farklı ilerliyor:

Giriş ekranında Giriş yap seçeneğinin üstündeki Şifremi unuttum'a dokunun.

Kullanıcı adı veya Telefon'a dokunun.

E-posta adresinizi, kullanıcı adınızı veya telefon numaranızı girdikten sonra İleri'ye dokunun.

Şifrenizi yenilemenize yardımcı olmak için e-postanıza veya telefonunuza bir şifre değiştirme linki gönderilecektir.

Tüm bunlara rağmen hesabınıza erişemediğiniz taktirde buradan Instagram destek sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Instagram burada Instagram şifremi unuttum dahil kullanıcılara Hesabına neden erişemiyorsun sorusunu yöneltiyor.

Instagram şifre değiştirme nasıl yapılır? (iOS, Android, Web)

Buna göre verebileceğiniz altı cevap var ve Instagram yardım sayfası sizi bu cevaplara göre yönlendiriyor. İşte cevap şıkları da şu şekilde:

Hesabım başkasının eline geçti

Şifremi unuttum

Giriş kodu, erişemediğim bir cep telefonu numarasına veya e-posta adresine gönderildi

Birisi yeni bir hesap oluşturmak için adımı, fotoğraflarımı veya bilgilerimi kullandı

Hesabım kapatıldı

Başka bir şey

Yine Instagram tarafından şifremi unuttum için gönderilen link mail adresinize ulaşmadıysa, spam klasörüne bakmanız da fayda var. Tabii ki bu tür mailler kolay kolay spam klasörüne düşmez. Ancak Instagram mail bildirimleriniz açıksa bir süre sonra e-posta sunucunuz Instagram üzerinden gelen mailleri spam olarak algılama ihtimali var. Bu anlamda spam klasörünü de şifremi unuttum linki için kontrol etmekte fayda var.

Cep telefonunuza da erişim linkinin ulaşmaması durumunda Instagram ya da Facebook'tan gelen tek kullanımlık kodun spam mesajlara düşme olasılığı bulunuyor. Bu anlamda spam mesajları da kontrol etmekte fayda var.

Instagram giriş kodu ya da şifre değiştirme linki erişemediğiniz cep telefonu ya da mail adresine giderse ne yapmak gerekiyor?

Bu şıklardan Instagram şifremi unuttum sorusunun cevabını bu yazıda size verdik. Bu anlamda, hesabım kapatıldı, başkasının eline geçti, hesap taklidi ve hesap kapatılması gibi sorular ise yazımızın konusu değil. Peki ama giriş kodu ya da şifre değiştirme linki erişemediğiniz bir cep telefonu ya da e-posta adresine giderse ne yapmak gerekiyor?

İşte Instagram yardım sayfası bu noktada yardımcı oluyor. Buna göre uygulamanız gereken adımlar şu şekilde:

Öncelikle erişim sağlayamadığınız e-posta adresinize erişim sağlamayı deneyin. Bunun için şifrenizi unuttuysanız bazı e-posta servis sağlayıcıları cep telefonunuza şifre yollayarak giriş sağlayabiliyor. Eğer buna rağmen erişim sağlayamıyorsanız, Instagram profiliniz üzerinden erişim bilgilerinizi değiştirmeniz gerekiyor.

Ancak hali hazırda Instagram'a telefon numarası ya da Facebook üzerinden erişim izni vermiş olmanız gerekiyor. Instagram'a ve Instagram profil ayarlarınıza erişemiyorsanız işleme devam edemezsiniz. Eğer Facebook ya da telefon numarası yoluyla Instagram hesabınıza girmeyi başarabilirseniz, profil bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor. İşte adımlar:

Sağ alt kısımda yer alan profil fotoğrafınıza tıklayın

Sağ üst kısımdaki hamburger menüden Ayarlar ve gizlilik seçeneğine giriş yapın

Hesaplar Merkezi'ne girin ve kişisel detaylara tıklayın

Altta yer alan yeni iletişim yöntemi ekleyin düğmesine basın

Yeni ekleyeceğiniz e-posta ya da cep telefonu numaranızı buraya ekleyebilir, hesaplarınıza erişim verebilirsiniz.

İşlemi bitirdikten sonra eski e-posta ve cep telefonu numaralarını silmeyi de unutmayın

Bu seçenekler üzerinden e-posta adresinizi ya da telefon numaranızı değiştirip, Instagram şifre değiştirme linki almak için yeniden başta verdiğimiz adımları uygulamanız gerekiyor.