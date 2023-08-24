Instagram'da takip etmeyenleri bulma yöntemleri

Birçok sosyal medya kullanıcısı, kendisini takip etmeyen veya takibi bırakan kullanıcıları zaman zaman tespit etmek ister. Bu haberde, Instagram'da takip etmeyenleri bulmanın iki farklı yöntemi anlatılıyor: programsız yöntem ve programlı yöntem.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, kendisini takip etmeyen veya takibi bırakan kullanıcıları zaman zaman tespit etmek ister. Bu tespiti gerçekleştirebilmek için izlenebilecek birden fazla yöntem vardır. Bunlardan birisi "Instagramda takip etmeyenleri bul" uygulamalarını kullanarak, diğeri ise hiçbir uygulama kullanmadan sonuç verir. İşte detaylar.

Programsız Instagram'da takip etmeyenleri bulma yöntemi

Gerekli süre: 1 dakika Herhangi bir program kullanmaksızın sizleri takip etmeyen Instagram kullanıcılarını tespit etmek oldukça kolaydır. Bunun için, aşağıdaki işlem adımları uygulanmaktadır. Instagram profilinize girin. Instagram uygulamasını açarak kendi profilinizin yer aldığı sayfaya girin. Takip ettiğiniz kullanıcıları listeleyin. Profil sayfanızda yer alan "Takip edilenler" seçeneğini kullanarak takip ettiğiniz kullanıcıların bulunduğu listeye ulaşın. Kontrol için bir kullanıcı belirleyin. Sizi takip edip etmediğini kontrol etmek istediğiniz kullanıcının profil sayfasına ulaşın ve profilindeki "Takip edilenler" listesine ulaşın. Kullanıcının takip edip etmediğini kontrol edin. Eğer kullanıcı sizi takip ediyorsa kullanıcı isminiz, listenin en üst kısmında yer alacaktır. Şayet kullanıcı sizi takip etmiyorsa veya takibi bırakmışsa kullanıcı isminizi bu kısımda göremeyeceksiniz.

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Programlı "Instagram'da takip etmeyenleri bul" yöntemi

Programsız yönteme kıyasla daha kolay ve hızlı bir şekilde takip etmeyenleri listelemek adına kullanılabilecek bazı yazılımlar vardır. Bu yazılımlar, takip ettiğiniz kullanıcıları sizlerin yerine kontrol ederek sizleri takip etmeyen kullanıcıları hızlı bir şekilde sıralar.

Program kullanarak sizleri takip etmeyenleri bulmak için öncelikle uygun bir araç bulmalısınız. Bunun için işletim sisteminizin uygulama mağazasına erişmeli ve "Instagramda takip etmeyenleri bul" araması yapmalısınız.

Arama sonuçları neticesinde kullanıcı yorumları olumlu yönde olan, ücretlendirme politikası sizlere uygun olan ve güvenilir bir geliştirici tarafından yayımlanan uygulamaları filtreleyip kullanmalısınız.

Peki, sizler hangi yöntemi tercih ediyorsunuz? Daha önce kullandığınız, bizlere tavsiye edebileceğiniz bir "Instagramda takip etmeyenleri bul" uygulaması var mı? Görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.