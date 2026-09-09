Instagram'da sahte telif hakkı iddialarıyla fidye talebi

Instagram içerik üreticileri, sahte telif hakkı iddiaları nedeniyle hesaplarının askıya alınması veya kapatılması sonucu binlerce dolar kaybettiklerini söylüyor. Dolandrıcılar, Meta'ya ait sosyal medya platformuna sahte başvurular yaptıktan sonra, başvurularını geri çekmek için Instagram kullanıcılarından fidye talep ediyor. Zira tekrarlanan başvuruların hesap yasaklamalarına yol açabileceğini biliyorlar ve kullanıcıların bu korkusundan faydalanıyorlar. 1,5 milyon takipçisi olan bir Instagram kullanıcısı BBC'ye yaptığı açıklamada, hesabını geri almak için bir dolandırıcıya 50 dolar ödediğini ve Meta'nın itiraz sürecinin haftalar süreceğini, bunun da daha önce kendisine binlerce dolarlık gelir kaybına mal olduğunu söyledi.Meta sözcüsü, "Etkilenen kişiler açısından bunun hayal kırıklığı yaratabileceğini anlıyoruz ve sistemlerimiz, bunun en başta yaşanmasını önlemek üzere tasarlandı" açıklamasını yaptı. Sözcü ayrıca "Yaptığımız incelemenin ardından, etkilenen içeriği geri yükledik ve hesapları bu tür girişimlerden korumak için ek önlemler aldık" ifadelerini kullandı. Ancak BBC'nin görüştüğü içerik üreticileri, Meta'nın asılsız vakaları tespit etmekte net bir şekilde yetersiz olduğunu ve aylık ücret ödemediğiniz sürece itiraz sürecinin yavaş işlediğini söylüyor.'Sahte' şikayetler Lost in Time History adlı Instagram hesabı, 1,5 milyondan fazla takipçisiyle tarihi fotoğraflar paylaşıyor.Soyadını paylaşmayan hesap sahibi Olly, BBC'ye yaptığı açıklamada, kamu malı olan veya telif hakkı sahibinden izin aldığı fotoğrafları paylaştığını söyledi.Ancak yıl başından bu yana hesap hakkında onlarca "sahte" telif hakkı şikayeti yapıldı.Meta, şikayetlerin doğruluğunu kontrol etmiyor, bu nedenle, bir kişi tekrar tekrar şikayet edilirse, hesabı geçici olarak kapatılabiliyor.Olly, sık sık aynı e-posta adresinden birden fazla gönderi yaptığı için uyarı aldığını anlattı.Ardından, kendisiyle temas kuran kişi, özel mesajlaşma uygulaması Telegram'a katılmasını istedi. Burada da "İddialarını geri çekmek için belli bir miktar para talep ettiler. Genellikle birkaç yüz dolar civarında bir meblağ" diyor. BBC olarak, hak sahiplerinden para talep eden veya gelecekte telif hakkı ihlali nedeniyle dava açmakla tehdit eden mesajlara şahit olduk. Olly, Instagram tarafından geçici olarak kapatılan hesabını yeniden açtırmak için sonunda bir şantajcıya 50 dolar değerinde kripto para ödemeyi kabul etti. Polis gasp mağdurlarına fidye ödememelerini, bunun suç ekosistemini beslediğini söylüyor.Olly ise ödemeyi "son çare" olarak yaptığını, Meta üzerinden işlem yapmanın haftalar sürebilmesi nedeniyle, fidyeyi ödemenin daha hızlı olduğunu söyledi.Ancak ödemeyi yaptıktan hemen sonra daha çok telif hakkı ihlali uyarısıyla karşılaştı."En kötü yanı bu" diyor: "Sizi tüm bu acılara maruz bırakan kişiye para ödemek zorunda kalmak ve üstelik aynı şeyin hemen tekrar yaşanması."Olly, telif hakkı ihlali iddialarıyla defalarca karşı karşıya kaldığı için hesabının para kazanması engellendi.Bu da yüksek performans gösteren gönderilerinden Instagram üzerinden para kazanamayacağı anlamına geliyordu.Diğer Instagram kullanıcıları da benzer deneyimlerini paylaştılar.'Meta ek ücret istedi' Morbid Kuriosity hesabının sahibi Abin Tom Sebastian, "Meta tüm süreç boyunca hiç yardımcı olmadı, içerik oluşturucunun yanında olduklarını iddia etmelerine rağmen, konuşmak için destek ücreti ödemeye zorladı" dedi.Meta, Instagram'da doğrulanmış hesap olmak için aylık 9,99 sterlin (Türkiye'de Instagram plus aylık abonelik ücreti 55,99 TL) ücret alıyor ve bu da kullanıcılara canlı sohbet yoluyla 7/24 destek erişimi sağlıyor.Sebastian, "Ne yazık ki başka bir içerik üreticisiyle devam eden, telafisi mümkün olmayan ve hayati önem taşıyan marka sözleşmelerimi kaybettim ve Meta'dan bunun bir daha olmayacağına dair hiçbir güvence veya destek almadım" dedi.Instagram, telif hakkı ihlallerini yalnızca telif hakkı sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin bildirebileceğini belirtiyor ve etkilenen kullanıcılara doğrudan hak sahipleriyle iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.BBC'nin Olly ve diğer hesap sahiplerinden örneklerle Meta ile iletişime geçmesinin ardından Meta, hesaplarına ek koruma önlemleri uyguladığını ve bunun gelecekte benzer sorunların yaşanmasını önleyeceğini belirtti.Şantajcılarla iletişime geçmekBBC, telif hakkı sahibi olmadıkları halde Instagram kullanıcılarına karşı telif hakkı ihlali bildirimi gönderen üç kişiyle görüştü.Üçünün de Hindistan veya çevresindeki ülkelerde yerleşik olduğu anlaşılıyor.Hesapları fidye için tuttuklarını reddediyorlar; bunun yerine telif hakkı sahipleri adına meşru tazminat taleplerinde bulunduklarını söylüyorlar. Ancak BBC, durumu sonlandırmak için 900 dolar talep eden mesajlardan birini gördü. Bu paranın hizmet karşılığı ödeme olduğunu iddia ettiler ve paranın tamamının kendilerine geldiğini kabul ettiler.Diğer ikisi ise hiç para kazanmadıklarını iddia etti.İçlerinden biriyse, kendisine hedef alınacak hesapların listesinin gönderildiğini ve ardından telif hakkı için incelemelerde bulunduğunu söyledi."Başkasının içeriğini kullandıklarını tespit edersem, herkesin yararına olacak şekilde telif hakkı ihlali uyarısı gönderiyorum" dedi.Diğeri ise hesapların veya paylaşımların bir hesap sahibi veya başka bir temsilci aracılığıyla kendilerine gönderildiğini iddia etti.Müşterileri adına telif hakkı ihlali bildirimi yapmak için ücret alan meşru kuruluşlar mevcut.Ancak daha önce telif hakkıyla korunan materyali yanlışlıkla yayınladığı için bu tür durumlarla karşılaşmış olan Olly, bunların genellikle kolayca çözülebileceğini ve "aradaki farkı kolayca anlayabileceğinizi" söylüyor."Onlar milyonlarca takipçisi olan köklü şirketler, bu yüzden durum çok farklı" diyor.Son dönemdeki artışİngiltere'deki Sussex Üniversitesi'nden fikri mülkiyet hukuku öğretim üyesi ve dijital telif hakkı uzmanı Andres Guadamuz, bu tür telif hakkı dolandırıcılıklarının yeni olmadığını, suçun bir versiyonunun internetin ilk günlerine kadar uzandığını söyledi.Daha önce bunlar, çevrimiçi kullanılan fotoğrafların telif haklarının kendilerine ait olduğunu iddia eden ve yasal işlemden kaçınmak için para talep eden, web sitesi sahiplerine gönderilen e-postalar veya mektuplardı.Benzer saldırılar YouTube kullanıcılarına karşı da kullanıldı.Ancak bu yöntemin son zamanlarda artmasının nedeni, yapay zekanın bunu daha büyük ölçekte yapmayı kolaylaştırmış olması.Guadamuz "Bu bir sayı oyunu" diyor. "Artık hemen hemen herkes, tüm bunları bir şekilde otomatikleştirecek [yapay zekayı] kullanıma sunabilir" diye konuşuyor.Milyarlarca kullanıcısı olan platformlar için bu dolandırıcılığı denetlemek ve gerçek telif hakkı taleplerini sahte olanlardan ayırt etmek de daha zor hale geliyor."Sistem neredeyse tamamen telif hakkı ihlali iddiasında bulunan kişinin meşru olduğu varsayımıyla kurulmuştu" diye ekliyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .