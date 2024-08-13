Instagram, Ali Erbaş'ın paylaşımlarını sildi

Instagram sekiz gün süren erişim engelinin ardından yeniden açılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın iki paylaşımının Instagram tarafından silindiğini açıkladı.

"KALDIRILAN HER İKİ PAYLAŞIMDAKİ ORTAK NOKTA..."

Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Skandalın en ilginç tarafı 3 ay önce yapılan uluslararası 'Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesinde' sayın başkanımız tarafından kamuoyuna duyurulan Filistin'deki katliamı kınayan sonuç bildirisinden yapılan paylaşımın silinmiş olması yine daha yakın zamanda Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yapılan uluslararası toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasını içeren paylaşım da dün silindi. Kaldırılan her 2 paylaşımdaki ortak nokta Siyonist kelimesi" ifadelerine yer verdi.

"HESABINI ELBET BİR GÜN VERECEKLER"

Açıklamasının devamında "Instagram'da siyonist demek yasak sanırım" diyen Orhan, şöyle devam etti: "Ama katil İsrail'i her şekilde savunmak serbest Instagram'ın paylaşımları kaldırması siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemeye yetmeyecek, ne yaparsa yapsın insanlığa karşı işlediği suçların hesabını elbet bir gün verecektir."