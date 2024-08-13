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Instagram, Ali Erbaş'ın paylaşımlarını sildi

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Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın iki paylaşımını daha sildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Instagram'ın paylaşımları kaldırması siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemeye yetmeyecek, ne yaparsa yapsın insanlığa karşı işlediği suçların hesabını elbet bir gün verecektir" ifadelerini kullandı.

Instagram sekiz gün süren erişim engelinin ardından yeniden açılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın iki paylaşımının Instagram tarafından silindiğini açıkladı.

"KALDIRILAN HER İKİ PAYLAŞIMDAKİ ORTAK NOKTA..."

Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Skandalın en ilginç tarafı 3 ay önce yapılan uluslararası 'Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesinde' sayın başkanımız tarafından kamuoyuna duyurulan Filistin'deki katliamı kınayan sonuç bildirisinden yapılan paylaşımın silinmiş olması yine daha yakın zamanda Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yapılan uluslararası toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasını içeren paylaşım da dün silindi. Kaldırılan her 2 paylaşımdaki ortak nokta Siyonist kelimesi" ifadelerine yer verdi.

Instagram, Ali Erbaş'ın paylaşımlarını kaldırdı

"HESABINI ELBET BİR GÜN VERECEKLER"

Açıklamasının devamında "Instagram'da siyonist demek yasak sanırım" diyen Orhan, şöyle devam etti: "Ama katil İsrail'i her şekilde savunmak serbest Instagram'ın paylaşımları kaldırması siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemeye yetmeyecek, ne yaparsa yapsın insanlığa karşı işlediği suçların hesabını elbet bir gün verecektir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji

Diyanet İşleri Başkanlığı Elbet Bir Gün Burak Orhan Ali Erbaş Instagram Ali Erbaş Instagram Filistin İsrail Dünya Teknoloji Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Samarpan Bhav:

Komedi haha

38
11
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Anty-Partizan:

Biz Guclu Ulkeyiz

7
14
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suskun çocuk null:

hemen istegram kapanmalı :)

14
6
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Mehmet Karaca:

Instagramı açmasaydınız

14
5
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YalancıSavar:

Rusların sosyal medyası vk var

14
2
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Yasin Göksel:

hani anlaşmışlardı

6
1
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Vatandaşın biri:

Hamas terör örgütü olarak kabul edildiği için onlarla alakalı paylaşımların kaldırması kadar doğal olan ne var? Azıcık da kendi şehitlerimizle alakalı paylaşımlar yapalım olur mu?

7
0
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o. kara:

HOCAM ESKIDEN KILIÇ VARDI DA ARTIK DAHA KALITELI SILAHLAR CIKTI ONUNLA CIKSAN DA OLABILIR. KILIÇ ÇOK ESKIDEN KALMA BIRSEY. DEVİR DEGISTI ARTIK YANİ... O YUZDEN HANİ TEKNOLOJIYE DE AYAK UYDURMAK LAZIM. EGER KANUN ELVERIYORSA RUHSATLI BİR GLOCK TABANCA İLE ÇIKABILIRSIN ORAYA MESELA.

1
0
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Marko Apostolidis:

din adamı eline nasıl silah alabilir ve hemde camide?

0
0
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VEFA:

Valla bu KILIÇ bana çok komik geldi. Çok güldüm ya!..

0
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