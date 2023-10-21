Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en popüler sosyal medya platformu Instagram, yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Şimdi ise iPhone'ların sevilen özelliği olan Sticker Oluşturma özelliği test ediliyor.

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en popüler sosyal medya platformu Instagram, yepyeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Son dönemlerde önemli güncellemeler alan Instagram'a şimdi ise iPhone'ların sevilen özelliği olan Sticker Oluşturma geliyor. İşte yeniliğin detayları…

Instagram'a Sticker Oluşturma özelliği geliyor!

Instagram, kullanıcıların istekleri doğrultusunda yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yorumlar kısmı için Anket Başlatma özelliği üzerinde çalıştığını duyuran platform, şimdi ise Sticker Oluşturma özelliğini test ediyor.

Instagram Yöneticisi Adam Mosseri, yayın kanalı üzerinden yaptığı duyuru ile kullanıcıların hikaye paylaşma kısmındaki bir araç ile sticker oluşturabileceklerini açıkladı. iPhone'larda da var olan bu özellik ile seçilen resimdeki ana nesnenin arka planı otomatik olarak silinecek, böylece nesne daha belirgin hale gelecek. Örneğin bir köpek fotoğrafı seçerseniz, resimdeki köpek dışındaki diğer unsurlar silinecektir.

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Henüz test aşamasında olduğu aktarılan Sticker Oluşturma özelliğinin bazı kullanıcılara sunulduğu belirtildi. Yani güncellemenin size de gelip gelmediğini kontrol etmenizde fayda var. Özelliğin herkes için ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor. O halde Instagram Sticker Oluşturma özelliğini nasıl kullanabileceğinize geçelim.

Instagram Sticker Oluşturma özelliğini nasıl kullanılır?

1. Adım: Instagram uygulamasını açın.

2. Adım: Menüdeki Artı ("+") simgesine dokunarak paylaşım yapma bölümüne geçiş yapın.

3. Adım: Hikaye paylaşma kısmına geçin.

4. Adım: Fotoğraf çekin veya galeriden bir görsel seçin.

5. Adım: Ekranın aşağısından tutup yukarı doğru sürükleyerek Araçlar penceresini açın.

6. Adım: Makas simgeli Oluştur aracına dokunun.

7. Adım: Bir görsel seçin ve resimdeki ana objenin seçilmesini bekleyin.

8. Adım: İşlem bittikten sonra Çıkartma kullan butonuna dokunabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Instagram'ın yeni Sticker Oluşturma özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.