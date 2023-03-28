Influencer sosyal medyadan kaç para kazanıyor?

Influencer mesleğinin hayatımıza girmesiyle birlikte kazançları merak edilen konulardan biri oldu. Peki influencerlar ne kadar kazanıyor?

Teknolojinin gelişmesi ve internetin hayatımıza girmesiyle birlikte alışkanlıklarımız da değişmeye başladı. Özellikle sosyal medya platformlarının ortaya çıkması kullanıcıların karşısına yeni iş olanakları sunmaya başladı. Bununla birlikte platform kullanıcılarının en çok merak ettiği soru influencer sosyal medya üzerinden ne kadar kazanıyor?

Influencerların kazançları ne kadar?

Sosyal medyanın etkili oldu bu dönemde farklı iş seçenekleri ortaya çıktı. Bunlardan biri de influencerlık oluyor. Sosyal medya hesaplarında düzenli bir şekilde paylaşım yapan ve videolar hazırlayan bu kullanıcılar, takipçi sayılarını artırarak geniş bir kitleye hitap ediyor.

Dijital ortamda ürettikleri bu içerikler sayesinde takipçileriyle bir etkileşim içerisinde oluyor. Influencerlar özellikle Instagram, TikTok ve YouTube üzerinde yaptıkları paylaşımlarla öne çıkıyor. Bundan dolayı en çok merak edilen konulardan biri de influencerların ne kadar kazandıkları oluyor.

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Yapılan araştırmalara göre influencerlar, kullandıkları platforma göre farklı kazançlar elde ediyor. Örneğin YouTube'da 1 milyon takipçisi olan bir kullanıcının aylık kazancı 40 bin liraya kadar çıkıyor. Bunun yanı sıra video içerisindeki reklamlarla bu kazanç 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Son zamanların en çok kullanılan platformlarından olan TikTok'ta ise 100 bin takipçisi olan bir fenomen 8 bin TL kazanabiliyor. Ayrıca TikTok, kullanıcıları için şu anda herhangi bir ücret ödemiyor. Ancak YouTube'da bu durum daha farklı işliyor.

Instagram'da ise durum tamamen kullanıcıların takipçi ve reklam sayısına göre değişiyor. Ortalama bir sayı vermek gerekirse 100 bin takipçili ve 10 ile 30 bin izlenmeye sahip olan influencerlar, paylaşımları başına bin TL ücret alıyor. 1 milyonun üzerindeki hesaplar ise 5 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar farklı kazançlara sahip olabiliyor.

Genel olarak bakıldığında ise en çok kazancın YouTube'da olduğunu söylemek mümkün. Bunların yanı sıra tüm bu sayıların genel bir tahmin olduğunu da belirtmekte fayda var. Yazıda yer alan kazançlar ortalama bir sayıyı ifade ediyor.

Peki, siz influencer sosyal medya kazançları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!